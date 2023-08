Γκασόλ για τον Κόμπι: «Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσένα αδερφέ, μας λείπεις» (vid)

Ο Πάου Γκασόλ, με τη συνοδεία του Τόνι Κούκοτς, μπήκε στο Hall Of Fame. Και στην ομιλία του αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά και στον αδερφό του, Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Πάου Γκασόλ ήταν αμήχανος. Φάνηκε στη διαδρομή του προς τη σκηνή στο αμφιθέατρο που έγινε η τελετή για την εισαγωγή της Τάξης του 2023 του Hall Of Fame.

Ο Τιμ Ντάνκαν και ο Τόνι Πάρκερ τον σταμάτησαν για μία γρήγορη χειραψία. Και μετά ο Γκασόλ πήρε τη θέση του στο πλάι του Τόνι Κούκοτς, του θρύλου που επιλέχθηκε για να εισάγει τον Ισπανό στο HOF.

«Αν μου έλεγαν ότι όχι μόνο θα τον συναντούσα, αλλά θα με έβαζε στο Hall of Fame. Ήταν απίθανος παίκτης, ήταν είδωλο, με ενέπνευσε. Σε μικρότερη ηλικία νόμιζα ότι θα ήμουν σμολ φόργουορντ. Αλλά ψήλωσα και έπρεπε να τα βάλω με τύπους όπως ο Τιμ, ο Ντιρκ. Ποιος ξέρει, ίσως τώρα να ήμουν σμολ φόργουορντ και να σούταρα τρίποντα», είπε για να... σπάσει τον πάγο.

Και η αλήθεια είναι πως ο Γκασόλ δεν δυσκολεύτηκε να συγκρατηθεί. «Έσπασε» μόνο όταν αναφέρθηκε στον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ. Τον αδερφό του, όπως είπε.

«Στους Λέικερς συνάντησα τον άνθρωπο που ανέβασε το παιχνίδι μου, όσο κανείς άλλος. Που μου έμαθε πως να φτάσω το παιχνίδι μου στο ύψιστο επίπεδο. Που μου έδειξε πόσο σκληρά πρέπει να δουλέψεις. Και τη νοοτροπία και τη δέσμευση που πρέπει να έχεις για να κερδίσεις. Και τι χρειάζεται για να γίνει ηγέτης. Τον Κόμπι», είπε ο Γκασόλ.

Teammates. Friends. Brothers.



Pau Gasol and Kobe Bryant. @Hoophall inductees.



📺: The #23HoopClass Enshrinement is live on NBA TV pic.twitter.com/lGWKjKwBYS