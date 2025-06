«Ο Τάισον έχει ως προτεραιότητα την επιστροφή στην Ιντερνασιονάλ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Βραζιλία, ο Τάισον, που αρνήθηκε την πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ, έχει ως πρώτο στόχο του την επιστροφή στην Ιντερνασιονάλ.

Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Αλεξάντρε Ερνστ, ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ της Ιντερνασιονάλ αναφέρθηκε στο μέλλον του Τάισον, που μένει σύντομα ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, αφού λήγει το συμβόλαιο μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο 37χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ απέρριψε την πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ που άγγιζε τις 500 χιλ. ευρώ και ζήτησε ένα ποσό που πλησιάζει το 1 εκατ. ευρώ για να ανανεώσει το οποίο δεν έχει σκοπό να φτάσει ο «δικέφαλος του βορρά». Οι Θεσσαλονικείς αναμένεται να επιστρέψει με νέα πρόταση και βελτιωμένους όρους, η οποία θα είναι η τελευταία που θα καταθέσουν στον παίκτη.

Ο Τάισον, σύμφωνα με το Βραζιλιάνο ρεπόρτερ, δείχνει μεγάλη αντίσταση στην ανανέωση του συμβολαίου του, γιατί έχει ως προτεραιότητα την επιστροφή στην πατρίδα του και την αγαπημένη του Ιντερνασιονάλ.

Μάλιστα, έχει ήδη κάνει επαφή με τον Αντρές Ντ' Αλεσάντρο, τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας του Πόρτο Αλέγκρε, ωστόσο στα ενδότερα του βραζιλιάνικου κλαμπ υπάρχει διστακτικότητα σχετικά με μία πιθανή μεταγραφή του.

🚨Taison tem proposta de renovação com o PAOK mas decidiu ainda NÃO RENOVAR porque prioriza o retorno ao INTER. Ele já conversou até com D'Alessandro.



Há uma reticência grande dentro do departamento do futebol em relação ao seu possível retorno.



🗞️@Alexandre_Ernst pic.twitter.com/EbTMLpPARw