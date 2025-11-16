Σερβία: «Σουπερλιγκάτη» ενδεκάδα με βασικούς Γιόβιτς, Γκρούγιτς και Ζίβκοβιτς
Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά τρεις είναι οι... «σουπερλιγκάτοι» στην ενδεκάδα της Σερβίας για το παιχνίδι απέναντι στη Λετονία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Ο Βέλικο Παούνοβιτς πριν λίγες ημέρες στο Λονδίνο απέναντι στην Αγγλία ξεκίνησε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ και έφερε από τον πάγκο τους Λούκα Γιόβιτς και Μάρκο Γκρούγιτς της ΑΕΚ, όμως αυτή τη φορά εμπιστεύτηκε φανέλα βασικού και στους τρεις αυτούς ποδοσφαιριστές.
Ο Γκρούγιτς θα βρεθεί στον άξονα δίπλα στους Λούκιτς και Σάμαρτζιτς, ο Ζίβκοβιτς στο δεξί «φτερό» της επίθεσης και ο Γιόβιτς στην κορυφή αυτής. Αδιάφορο είναι το παιχνίδι για τους Σέρβους που έχουν ήδη χάσει και μαθηματικά τη 2η θέση του γκρουπ από την Αλβανία και ψάχνουν να βρουν τη χημεία και τα πατήματά τους για το μέλλον.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.