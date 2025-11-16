Τρεις... εκπροσώπους της Stoiximan Superleague έχει η ενδεκάδα της Σερβίας για το παιχνίδι κόντρα στη Λετονία.

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά τρεις είναι οι... «σουπερλιγκάτοι» στην ενδεκάδα της Σερβίας για το παιχνίδι απέναντι στη Λετονία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς πριν λίγες ημέρες στο Λονδίνο απέναντι στην Αγγλία ξεκίνησε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ και έφερε από τον πάγκο τους Λούκα Γιόβιτς και Μάρκο Γκρούγιτς της ΑΕΚ, όμως αυτή τη φορά εμπιστεύτηκε φανέλα βασικού και στους τρεις αυτούς ποδοσφαιριστές.

Ο Γκρούγιτς θα βρεθεί στον άξονα δίπλα στους Λούκιτς και Σάμαρτζιτς, ο Ζίβκοβιτς στο δεξί «φτερό» της επίθεσης και ο Γιόβιτς στην κορυφή αυτής. Αδιάφορο είναι το παιχνίδι για τους Σέρβους που έχουν ήδη χάσει και μαθηματικά τη 2η θέση του γκρουπ από την Αλβανία και ψάχνουν να βρουν τη χημεία και τα πατήματά τους για το μέλλον.