Δύο ασίστ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς έφεραν την ανατροπή για την Σερβία απέναντι στη Λετονία για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Πρωταγωνιστής ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς για την εθνική Σερβίας στην τελευταία της αγωνιστική υποχρέωση για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, έγινε δημιουργός για τους συμπαίκτες του στην αναμέτρηση με τη Λετονία.

Σε ένα ματς που μαζί του ξεκίνησαν επίσης βασικοί οι Γκρούγιτς και Γιόβιτς της ΑΕΚ, η Σερβία βρισκόταν πίσω στο σκορ από τους Λετονούς. Μέχρι που... ανέλαβε ο Ζίβκοβιτς. Μία δική του πάσα, πάρε-βάλε, στον άλλοτε «ερυθρόλευκο» Κάταϊ έφερε την ισοφάριση για τους Σέρβους στο 49'.

Λίγο αργότερα, στο 60ό λεπτό, έβγαλε μία υπέροχη σέντρα για το κεφάλι του Στάνκοβιτς που σημείωσε την ανατροπή στον αγώνα.

