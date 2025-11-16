Ζίβκοβιτς: Έγινε... σερβιτόρος με δύο ασίστ για τη Σερβία στα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026
Πρωταγωνιστής ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς για την εθνική Σερβίας στην τελευταία της αγωνιστική υποχρέωση για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, έγινε δημιουργός για τους συμπαίκτες του στην αναμέτρηση με τη Λετονία.
Σε ένα ματς που μαζί του ξεκίνησαν επίσης βασικοί οι Γκρούγιτς και Γιόβιτς της ΑΕΚ, η Σερβία βρισκόταν πίσω στο σκορ από τους Λετονούς. Μέχρι που... ανέλαβε ο Ζίβκοβιτς. Μία δική του πάσα, πάρε-βάλε, στον άλλοτε «ερυθρόλευκο» Κάταϊ έφερε την ισοφάριση για τους Σέρβους στο 49'.
🚨🚨| GOAL: ALEKSANDAR KATAI WITH THE EQUALIZER!!
Serbia 1-1 Latviapic.twitter.com/sLsyZnIbgn— Goals Side (@goalsside) November 16, 2025
Λίγο αργότερα, στο 60ό λεπτό, έβγαλε μία υπέροχη σέντρα για το κεφάλι του Στάνκοβιτς που σημείωσε την ανατροπή στον αγώνα.
Aleksandar Stanković 60'— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 16, 2025
Serbia 2-1 Latviapic.twitter.com/fpieo6O272
