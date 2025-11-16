Δύο ασίστ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς έφεραν την ανατροπή για την Σερβία απέναντι στη Λετονία για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Πρωταγωνιστής ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς για την εθνική Σερβίας στην τελευταία της αγωνιστική υποχρέωση για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, έγινε δημιουργός για τους συμπαίκτες του στην αναμέτρηση με τη Λετονία.

Σε ένα ματς που μαζί του ξεκίνησαν επίσης βασικοί οι Γκρούγιτς και Γιόβιτς της ΑΕΚ, η Σερβία βρισκόταν πίσω στο σκορ από τους Λετονούς. Μέχρι που... ανέλαβε ο Ζίβκοβιτς. Μία δική του πάσα, πάρε-βάλε, στον άλλοτε «ερυθρόλευκο» Κάταϊ έφερε την ισοφάριση για τους Σέρβους στο 49'.

🚨🚨| GOAL: ALEKSANDAR KATAI WITH THE EQUALIZER!!



Serbia 1-1 Latviapic.twitter.com/sLsyZnIbgn November 16, 2025

Λίγο αργότερα, στο 60ό λεπτό, έβγαλε μία υπέροχη σέντρα για το κεφάλι του Στάνκοβιτς που σημείωσε την ανατροπή στον αγώνα.