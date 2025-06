Οι Άγγλοι αναφέρουν στις πληροφορίες τους πως ο Χαράλαμπος Κωστούλας θα περάσει από ιατρικά και εργομετρικά στη Μπράιτον την Τετάρτη.

Εδώ και μέρες ήταν ξεκάθαρο πως ο Χαράλαμπος Κωστούλας είχε κλείσει στη Μπράιτον από τον Ολυμπιακό για ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ, που θα αποτελέσει ρεκόρ για Έλληνα παίκτη. Ουσιαστικά για την κίνηση αυτή απέμεναν και συνεχίζουν να απομένουν τα τυπικά.

