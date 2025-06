Το όνομα του Γκρεγκ Τέιλορ παραμένει ψηλά στη μεταγραφική ατζέντα του ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν κάνει την πρότασή τους και να περιμένουν την οριστική απόφαση του 27χρονου Σκωτσέζου μπακ.

Στη Σκωτία συνεχίζουν να θεωρούν δεδομένη την αποχώρηση του Γκρεγκ Τέιλορ από τη Σέλτικ, προκειμένου να ανοίξει χώρος στο ρόστερ για την επιστροφή του Κίεραν Τίρνεϊ, την ίδια ώρα που από τον ΠΑΟΚ προκύπτει μια σιγουριά για το οικονομικό σκέλος και τους περισσότερους όρους του συμβολαίου διάρκειας 2+1 ετών.

Στη Μικράς Ασίας περιμένουν την τελική απάντηση του 27χρονου μπακ, που θέλει να είναι απόλυτα βέβαιος για το περιβάλλον στο οποίο θα ζήσει και θα αγωνιστεί, καθώς δεν έχει παίξει ποτέ ξανά εκτός Σκωτίας. Ο Τέιλορ αυτό το διάστημα κάνει διακοπές με τη σύζυγό του και το τεσσάρων μηνών μωρό τους στο Ντουμπάι, την ίδια ώρα που πίσω στην πατρίδα του έχουν αρχίσει να ασχολούνται έντονα με το ενδιαφέρον που δείχνει ο ΠΑΟΚ για την απόκτησή του.

Ο Σκωτσέζος δημοσιογράφος, Άντονι Τζόζεφ, αναφέρεται σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ στην πρόταση του ΠΑΟΚ, ωστόσο σημειώνει πως η Σέλτικ έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης στον Τέιλορ.

