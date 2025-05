Κλήθηκε και ο Βέρμπιτς, μετά τον Τσέριν στην εθνική Σλοβενίας

Μετά τον Άνταμ Τσέριν, που βρέθηκε κανονικά στις κλήσεις, ο Ματίας Κεκ κάλεσε εκτάκτως και τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς.

Ο προπονητής της εθνικής Σλοβενίας, Ματίας Κεκ δεν είχε συμπεριλάβει στις κλήσεις του τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς, όπως είχε συμβεί με τον Άνταμ Τσέριν του Παναθηναϊκού, ωστόσο μετά από την απώλεια δύο παικτών λόγω τραυματισμού κάλεσε τον εξτρέμ του Λεβαδειακού για να αναπληρώσει το κενό που δημιουργήθηκε.

Ο 31χρονος Σλοβένος εξτρέμ, που πήγε τον Γενάρη στην Λιβαδειά, πραγματοποίησε 12 συμμετοχές, σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ στα περισσότερα από 550 λεπτά που αγωνίστηκε και βρήκε ξανά αγωνιστικό ρυθμό.

Έτσι, ο τεχνικός της εθνικής Σλοβενίας αποφάσισε, μετά τις απώλειες των Στάνκοβιτς και Χόρβατ, να καλέσει τους Βέρμπιτς και Ζαμπουκόβνικ για τα φιλικά παιχνίδια με Λουξεμβούργο (06/06) και Βοσνία Ερζεγοβίνη (10/06).

