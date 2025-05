Αποχωρήσεων συνέχεια στον Παναθηναϊκό, τέλος και ο Αράο

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα και την προδιαγεγραμμένη αποχώρηση του Γουίλιαν Αράο, του οποίου το συμβόλαιο με την ομάδα ολοκληρώθηκε.

Μετά τις αποχωρήσεις των Σένκεφελντ και Ρούμπεν Πέρεθ, ακολούθησε σήμερα εκείνη του Γουίλιαν Αράο. Το συμβόλαιο του 33χρονου αμυντικού μέσου με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε και οι δύο πλευρές αποφάσισαν να μην συνεχίσουν την συνεργασία τους.

Έτσι, ο Βραζιλιάνος μέσος αποχωρεί από την ομάδα έπειτα από δύο χρόνια έχοντας κατακτήσει ένα Κύπελλο Ελλάδος το 2024 κι έχοντας φορέσει την φανέλα του κλαμπ για 84 φορές, κατά τις οποίες σκόραρε τέσσερα γκολ κι έδωσε τέσσερις ασίστ.

Best wishes in the next chapter of your career @willianarao . Thank you for your time at Panathinaikos. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/zt0zmslVJ7