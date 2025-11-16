Τι απάντησε ο Γιάννης Αλαφούζος για τα σενάρια περί Βαρδινογιάννη

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος απάντησε σε ερώτηση που του έγινε για το αν υπάρχει σχέση με το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος κλήθηκε να απαντήσει για το αν υπάρχει κάποια σχέση με το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ, δηλαδή με τον κ. Βαρδινογιάννη.

Ο Γιάννης Αλαφούζος απάντησε λακωνικά και ήταν ξεκάθαρος: «Δεν υπάρχει καμία σχέση».