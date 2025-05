Και επίσημα τέλος ο Σένκεφελντ από τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα οτι ο Μπαρτ Σένκεφελντ δεν θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα με το τριφύλλι.

Το διαζύγιο που αναμενόταν στον Παναθηναϊκό με τον Μπαρτ Σένκεφελντ, έγινε επίσημο το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν και επίσημα πως ο Ολλανδός αμυντικός δεν θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο «τριφύλλι».

Στην ανάρτησή της, η ΠΑΕ αποχαιρετούσε τον έμπειρο στόπερ, με τρεις φωτογραφίες και ένα μήνυμα, το οποίο ανέφερε: «Πράσινος φρουρός πάντα και για πάντα. Έκτος ξένος παίκτης σε εμφανίσεις, κομμάτι της ιστορίας. Σ’ ευχαριστούμε για όλα, καλή τύχη».

Green Guardian Always & Forever ♾️💚 Sixth in appearances by a foreign player, a place in history. Thank you for everything. Good Luck ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/dqpY1Ut5GC