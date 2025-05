Σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο, η Ένωση ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 47χρονου τεχνικού, Ιβάν Λέκο, ως αντικαταστάτη του -προς αποχώρηση- Ματίας Αλμέιδα.

Στα ραντάρ της ΑΕΚ για την θέση του προπονητή φέρεται να βρίσκεται ο Ιβάν Λέκο, όπως αποκαλύπτει Βέλγος ρεπόρτερ. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, η Ένωση έχει ήδη κάνει τις πρώτες επαφές με την πλευρά του τεχνικού της Σταντάρ Λιέγης, για τις πιθανότητες του deal.

Χαρακτηριστικά, ο Σάτσα Ταβολιέρι εξηγεί πως η προτεραιότητα του Κροάτη τεχνικού είναι να παραμείνει στο Βέλγιο για οικογενειακούς λόγους, ωστόσο είναι «ανοιχτός» στις όποιες συζητήσεις.

🚨🇬🇷 EXCL – AEK Athens is interested in Ivan Leko! In search of a coach for next season, the Greek club has taken the first steps by inquiring about the possible terms of a deal. The Croatian coach’s priority is to stay in Belgium for family reasons, but he remains open to… pic.twitter.com/WM07ywlMR4