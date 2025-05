Αλμέιδα: «Το μεσημέρι της Δευτέρας η καθοριστική συνάντηση με τον ιδιοκτήτη»

Ο Ματίας Αλμέιδα αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου στην Τούμπα ότι τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 12:00 θα έχει την καθοριστική συνάντηση με τον Μάριο Ηλιόπουλο που θα κρίνει πως θα συνεχίσει η ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε καταστροφικά τη σεζόν με έξι ήττες σε έξι ματς των play off τερματίζοντας στην τέταρτη θέση και πλέον όλο το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι εξελίξεις που έρχονται από αύριο για την επόμενη μέρα.

Ο Ματίας Αλμέιδα μετά την ήττα στην Τούμπα αποκάλυψε ότι τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 12:00 θα έχει το καθοριστικό ραντεβού με τον Μάριο Ηλιόπουλο, όπου και θα κριθεί το πώς θα συνεχίσει η ΑΕΚ, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο «Πελάδο».

Ο Αργεντινός κόουτς δεν θέλησε να μιλήσει για τις πιθανότητες που υπάρχουν για το αν θα παραμείνει, υπογραμμίζοντας: «Αυτό θα καθοριστεί αύριο με τη συζήτηση που θα έχουμε με τον ιδιοκτήτη. Θα ληφθεί μια απόφαση για το μέλλον της ΑΕΚ, ούτε του Αλμέιδα ούτε κανενός άλλου».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ματίας Αλμέιδα:

Για το παιχνίδι και για τα play off που τελείωσαν: «Ξαναείδαμε ένα ισοδύναμο παιχνίδι, όπως είναι αυτά τα τρία χρόνια ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ωραία παιχνίδια με τους παίκτες να δίνουν την ψυχή τους. Η διαφορά ήταν σε ένα γκολ που ήταν γκολάρα. Είχαμε τις ευκαιρίες. Ο αντίπαλος είχε επίσης τις ευκαιρίες του. Είμαι πολύ ευγνώμων στους παίκτες δίνοντας τα πάντα σε μια δύσκολη στιγμή που περνάμε. Τα αποτελέσματα στα play off τα λένε όλα, ήταν κακά για εμάς. Σε κάποια παιχνίδια έχουμε παίξει καλά, αλλά μας πέρασαν σε γκολ. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αυτά τα play off ήταν κακά για εμάς».

Για την επόμενη μέρα: «Η επόμενη μέρα για την ΑΕΚ είναι ο σχεδιασμός. Να προσπαθήσουμε να δούμε τα καλά και τα κακά και από εκεί και πέρα να ξαναστηθούμε για αυτό που έρχεται».

Για τον Βιεϊρίνια που ολοκλήρωσε την καριέρα του: «Δεν είχα τη δυνατότητα να γνωριστούμε σε προσωπικό επίπεδο. Τον ανέλυσα πολύ ως αντίπαλο. Πήγα να τον χαιρετίσω. Πιστεύω ότι όταν ένας παίκτης σταματάει, έχει λάβει πολλά ως ποδοσφαιριστής. Ήταν ένας παίκτης που έδειξε σεβασμό, ένας μεγάλος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο. Του εύχομαι το καλύτερο σε αυτά που θα κάνει και να είναι ευτυχισμένος γιατί έκανε μια όμορφη καριέρα. Οι ποδοσφαιριστές κάνουν όμορφο αυτό το σπορ που λέγεται ποδόσφαιρο».

Για τις θέσεις που πήραν οι ομάδες στα play off: «Οι τέσσερις αυτές ομάδες έπαιξαν το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σε αυτά τα τρία χρόνια που είμαι εδώ ήταν οι πιο ανταγωνιστικές ομάδες, που έχουν καλές προθέσεις και προσπαθούν να νικήσουν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλες φορές τα πράγματα έρχονται καλά, άλλες άσχημα. Ο πρωταθλητής το πήρε δίκαια, με διαφορά από τους υπόλοιπους και το άξιζε. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες ήμασταν στη μάχη για τις άλλες θέσεις. Παίξαμε ισοδύναμα παιχνίδια, και εμείς αν και κάναμε άσχημα play off θα έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στην Ευρώπη».

Για το πόσο πιθανό είναι να μείνει στην ΑΕΚ και αν το θέλει: «Αύριο το μεσημέρι στις 12:00 έχω μια συνάντηση. Δεν μπόρεσα να την έχω αυτή τη βδομάδα. Αύριο θα καθοριστεί πως θα συνεχίσει η ΑΕΚ. Πιθανότητες και ποσοστά σε αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει το να πιστεύεις ή να μην πιστεύεις. Αυτό που χρειάζομαι είναι να ξεκουραστώ σήμερα το βράδυ, να κάνω μια ανάλυση στα καλά και τα κακά που κάναμε και έπειτα αυτό θα καθοριστεί αύριο με τη συζήτηση που θα έχουμε με τον ιδιοκτήτη. Θα ληφθεί μια απόφαση για το μέλλον της ΑΕΚ, ούτε του Αλμέιδα ούτε κανενός άλλου».

Τέλος υποστήριξε: «Όταν χάνω ποτέ δεν είμαι χαρούμενος, με πονάει πολύ το να χάνω. Οι προσδοκίες μου πάντα είναι να νικάω και να παίρνω το πρωτάθλημα, αλλά αναγνωρίζω όταν μας ξεπερνούν οι αντίπαλοι. Έπειτα από ένα έτος υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βγουν καλά και πράγματα που μπορούν να βγουν άσχημα. Υπάρχουν πολλές ενέργειες που δεν βοήθησαν την ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γνωρίζαμε ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά με βάση συγκεκριμένα πράγματα. Έπειτα υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός ευθύνης εκ μέρους όλων στο τέλος αυτής της διαδρομής που ήταν κακή».