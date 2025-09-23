Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια γιι τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια γιι τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Γιάννης Πετράκης δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Ουνάι Γκαρθία, λόγω της αποβολής του στο ματς της Τούμπας.

Εκτός παραμένει και ο Χάρης Μαυρίας, ο οποίος προπονείται κανονικά εδώ και μέρες, όμως λόγω της αποχής του για πάνω από ένα μήνα το τεχνικό επιτελείο περιμένει να φτάσει στο 100%. Από εκεί και πέρα εκτός παραμένουν οι τραυματίες Αποστολόπουλος, Λουίς και Μλάντεν.

Στην αποστολή επιστρέφει ο Ματσάν, ο οποίος δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, λόγω της γέννησης της κόρης του.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Κακιώνης, Κόγιτς, Κοντούρης, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.