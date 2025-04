Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ έχουν τις περισσότερες ελπίδες για να βγουν στα προκριματικά του Champions League; Δείτε τις πιθανότητες που έχει κάθε μία.

Με την Stoiximan SuperLeague να οδεύει προς το τέλος της, η μάχη για το εισιτήριο που θα οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League, φουντώνει μεταξύ του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Ειδικά μετά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των Play Offs...

Η νίκη της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου επί του «τριφυλλιού» αναπτέρωσε τις ελπίδες της για κατάληψη της δεύτερης θέσης, ενώ την ίδια ώρα η ήττα της Ένωσης από τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια μείωσε της δικές της.

Greek 🇬🇷 Super League update (Matchday 30/32) 🚨



▪️ PAOK with an important win over PAO, comes within 1 point to 2nd place

▪️ AEK drops to 4th!



📊 Biggest Movers This Round in Greek Super League:



Top 2 Chances

🚀 PAOK (+18%)

❌ Panathinaikos (-14%)



Top 5 Chances

🚀 Asteras… pic.twitter.com/N2LZsbXuWE