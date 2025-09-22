Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας με τους Galacticos αλλά και το κανάλι μετάδοσης της τελετής για τη Χρυσή Μπάλα.

Η αναμονή φθάνει στο τέλος της. Το όνομα του νικητή της Χρυσής Μπάλας για το 2025 θα ανακοινωθεί από τον Ροναλντίνιο στη σκηνή του θεάτρου «Σατελέ» το βράδυ της Δευτέρας (22/9), σε μία τελετή που πρόκειται να καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές ανά την Ευρώπη στις οθόνες τους.

Μεγάλο ενδιαφέρον η «μάχη» ανάμεσα σε Ουσμάν Ντεμπελέ και Λαμίν Γιαμάλ, την ώρα που για πρώτη φορά δεν έχει υπάρξει καμία διαρροή για τον νικητή. Η απονομή ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της ημέρας και θα μεταδοθεί ζωντανά στις 21:40 ώρα Ελλάδος, από το Cosmote Sport 1.

Νωρίτερα, το καθημερινό σας... ραντεβού με τους Galacticos στις 14:00. Οι Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης με τον συντονισμό του Κώστα Ψάρρα αναλύουν όλα όσα έγιναν στο ντέρμπι «αιωνίων» της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με πλούσιο ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Παρακολουθήστε την εκπομπή live μέσω του καναλιού του Gazzetta στο Youtube.

Στα διεθνή, στις 22:15 η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη υποδέχεται στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» τη Μορεϊρένσε σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 7.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας