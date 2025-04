Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta κάποια πράγματα για το κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού.

Κάποια στιγμή, γύρω στα μέσα της περασμένης σεζόν, ο Ρέτσος είχε αποτελέσει αντικείμενο κριτικής, όλων μας. Αναγνωρίζαμε τις βοήθειες που έδινε στην ομάδα, αλλά ήταν τόσο σοβαρά και κάποια λάθη που έκανε (βλέπε πέναλτι κι αποβολές), ώστε να αποτελεί στόχο κριτικής.

Όσο η σεζόν, όμως, προχωρούσε ο Ρέτσος γίνονταν όλο και πιο προσεκτικός και κατ΄επέκταση καλύτερος. Φτάσαμε έτσι στο σημείο στη φετινή σεζόν να θεωρείται απώλεια η απουσία του στα διαστήματα στα οποία δεν μπορούσε να παίξει λόγω τραυματισμών. Με την γλώσσα των αριθμών να είναι ενδεικτική:

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει παίξει στα μισά παιχνίδια φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτά τα 23 παιχνίδια, η ομάδα έχει φάει 13 γκολ. Στα υπόλοιπα μισά, για την ακρίβεια σε 22 παιχνίδια, στα οποία δεν έχει παίξει ο Ρέτσος, ο Ολυμπιακός έχει φάει 18 γκολ.

Μεταξύ άλλων, ο Έλληνας άσος δεν έπαιξε στο 0-3 από την Μπόντο, στο 1-2 από τον Άρη, στο 1-2 από τον ΠΑΟΚ, στο 0-2 από την ΑΕΚ (δηλαδή σε τέσσερις εκτός έδρας ήττες!), όπως και σε άλλα δύο παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός είχε παθητικό από δύο γκολ στο καθένα (στο 2-2 με τον Λεβαδειακό και στο 4-2 επί του Παναθηναϊκού).

Από την άλλη, στα παιχνίδια στα οποία έπαιξε, ο Ολυμπιακός είχε παθητικό πάνω από ένα γκολ μόνο δύο φορές (στο 3-2 επί του ΠΑΟΚ και στο 1-2 από τη Λιόν). Μεταξύ άλλων, ο Ρέτσος έπαιξε στα 0-0 με Παναθηναϊκό, Τβέντε και Στεάουα, στις νίκες με Μπράγκα 3-0, Μάλμε 1-0, Πόρτο 1-0, Παναθηναϊκό 1-0, στις ισοπαλίες με Ρέϊντζερς 1-1, Παναθηναϊκό 1-1 και ξανά 1-1, όπως και στις νίκες με Μπόντο 2-1, ΑΕΚ 4-1.

Είναι δηλαδή σαφές ότι αλλιώς είναι με Ρέτσο και αλλιώς είναι χωρίς Ρέτσο. Μια «λεπτομέρεια», όμως, είναι ότι η φετινή σεζόν μας έδωσε κι ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα η, έστω μας δημιούργησε ένα ενδιαφέρον ερώτημα: πόσο μπορεί να στηριχθεί ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας σεζόν για να έχει ως βασικότερο του κεντρικό αμυντικό τον Ρέτσο, όταν φέτος έχασε 13 παιχνίδια λόγω τραυματισμών; Διότι φέτος ο Ρέτσος ήταν ο καλύτερος σέντερ μπακ της ομάδας από πλευράς ποιοτικών εμφανίσεων και διάρκειας τους.

Από τη μία είναι καλό ότι σε γενικές γραμμές τον αντικατέστησε συνήθως με αρκετά πειστικό τρόπο ο Μπιανκόν. Ξέρεις, δηλαδή, ότι έχεις ένα αντικαταστάτη, έστω κι αν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι στο επίπεδο του Ρέτσου. Από την άλλη, η εικόνα του έτερου στόπερ, του αριστερού, ήταν αφενός μεν με σοβαρά ερωτηματικά σταθερότητας από τον Κάρμο, αφετέρου δε με σταθερότητα, αλλά και λιγότερη κλάση από τον Πιρόλα.

Κατά την γνώμη μου, ναι μεν οι στόπερ δεν ήταν μέσα στα πρώτα προβλήματα της φετινής ομάδας, αλλά πρέπει να είναι και το κέντρο της άμυνας μέσα στις σκέψεις του Ολυμπιακού αναφορικά με τον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Δεν λέω υποχρεωτικά να υπάρξει προσθήκη, λέω να υπάρξει προβληματισμός και κατ΄επέκταση αποφάσεις, είτε ενίσχυσης, είτε παραμονής της ίδιας τετράδας, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θα τεθούν .

Άσχετο:

Δεν το λέω ως βέβαιο, το καταγράφω όμως ως ένα σοβαρό ενδεχόμενο, να μπορεί ο κόσμος του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν να βλέπει κάποια παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη κι από ελεύθερο κανάλι, για παράδειγμα τον Άλφα.

Ας το κρατήσουμε αυτό το ενδεχόμενο, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάσταση, καθώς το συμβόλαιο του συλλόγου με την Cosmote τελειώνει σε ένα μήνα. Ως εκ τούτου, υπάρχει διαπραγμάτευση με το συνδρομητικό κανάλι για νέο συμβόλαιο, όμως υπάρχει και η νέα πλατφόρμα (με την σύμπραξη Βαρδινογιάννη κ.α), με την οποία κι εκεί γίνεται συζήτηση.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ψιθυρίζεται ότι η απουσία του Κωστούλα στο τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Μόνο που η πραγματικότητα είναι άλλη. Ο νεαρός επιθετικός υπέστη θλάση (που εκτιμήθηκε ελαφράς μορφής) στο δικέφαλο, μπαίνοντας αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι με την Μπόντο στη Νορβηγία, στις 6 Μαρτίου. Κι επέστρεψε στις 30 Μαρτίου στο 4-2 με τον Παναθηναϊκό, πάλι μπαίνοντας αλλαγή και βάζοντας κι ένα εντυπωσιακό γκολ.

Και τρεις ημέρες αργότερα, στις 2 Απριλίου, παίζοντας πλέον βασικός στο 0-2 από την ΑΕΚ για το Κύπελλο, υπέστη υποτροπή στο δικέφαλο. Κι έκτοτε είναι εκτός δράσης και θα γυρίσει, αν όλα πάνε καλά, με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, δηλαδή μετά από 40 περίπου ημέρες μετά την υποτροπή του. Έτσι έχει το θέμα. Όντως ο Κωστούλας είχε κάποιες ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, αλλά αυτό ήταν πριν τις γιορτές και τις είχε ξεπεράσει τότε, χωρίς μάλιστα να λείψει από κάποιο παιχνίδι.

Η υποσημείωση που πρέπει να γίνει είναι ότι υποτροπή σε θλάση είχε υποστεί πριν τον Κωστούλα και ο Ελ Κααμπί, ενώ μαζί με τον Κωστούλα (!) υπέστη κι ο Όρτα. Συμβαίνουν ασφαλώς κι αυτά στο ποδόσφαιρο, αλλά οι υποτροπές χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Μάλλον μεγαλύτερη από την προσοχή που προφανώς έπρεπε να είχε δοθεί, απ΄ όλους, στις αρχικές θλάσεις.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

