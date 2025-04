Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει μέσα από το blog του στο gazzetta την προσέγγιση του στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Ένα καλό ερώτημα αναφορικά με το σημερινό ντέρμπι της Τούμπας, με βάση το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3 της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος: έχει κάνει ο Ολυμπιακός δύο διπλά με τον ΠΑΟΚ μέσα στην ίδια σεζόν;

Η απάντηση είναι καταφατική, με τη διαφορά ότι έχει συμβεί μόνο μία φορά, το 2020, στην εποχή του κορονοϊού. Τότε, ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 1-0 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, Φλεβάρη μήνα με ένα αυτογκόλ του Γιαννούλη από γύρισμα του Ραντζέλοβιτς. Και ξανάπαιξαν οι δύο ομάδες στην Τούμπα για τα πλέι οφ αρχές Ιουνίου, με τον Ολυμπιακό πάλι νικητή 1-0, από ένα γκολ του Ελ Αραμπί. Παρεμπιπτόντως, ήταν τότε το πρώτο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού μετά τα δύο συνεχόμενα που είχαν πάρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, όπως και τώρα πάει να πάρει το πρώτο μετά τα δύο σερί που πήραν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ!

Να δούμε λοιπόν αν μπορέσει ο Ολυμπιακός να επαναλάβει εκείνο το «νταμπλ» στις νίκες επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχει ντεζαβαντάζ, υπό την έννοια ότι ο μεν αντίπαλος του είναι κομπλέ, ο δε Μεντιλίμπαρ δεν έχει δύο βασικούς αμυντικούς (Ρέτσο, Ορτέγκα) και δύο επιθετικογενείς παίκτες (τον Κωστούλα και τον Όρτα), οι δε Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ, που έχουν μπει στην αποστολή προέρχονται από ενοχλήσεις. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ, που είναι κομπλέ, ετοιμάζονταν όλη την εβδομάδα γι΄ αυτό το ματς, ενώ ο Ολυμπιακός είχε και τη ρεβάνς του Κυπέλλου με την ΑΕΚ, στην οποία τελικά έπαιξαν όλοι οι παίκτες του που θα παίξουν κι απόψε, πλην των Τζολάκη, Μουζακίτη, Γιάρεμτσουκ, Ζέλσον.

Επειδή, όμως, ξεκίνησα με το παρελθόν, μπορώ να καταγράψω ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει πολύ καλή παράδοση στην έδρα του ΠΑΟΚ. Στις 11 τελευταίες επισκέψεις του για το πρωτάθλημα έχει έξι νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες, και οι δύο με 0-2, μία πέρυσι (επώδυνη), καθώς έπαιζε το τελευταίο του χαρτί για τον τίτλο, και μία πριν τέσσερα χρόνια (ανώδυνη), καθώς ήταν 20 πόντους μπροστά. Μάλιστα, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός στην Τούμπα στα έξι τελευταία παιχνίδια του είναι αήττητος (τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες), στα δε πλέι οφ δεν υπάρχουν ισοπαλίες (δύο νίκες του ΠΑΟΚ και τρεις ήττες του).

Μία επισήμανση για τον φετινό ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου και την Τούμπα: έχει πολλές αποτυχίες μέσα στο σπίτι του, σε όλες τις διοργανώσεις, όμως όταν βάζει πρώτος γκολ γίνεται άλλη ομάδα, πολύ καλύτερη. Όπως π.χ. στο 2-0 με την Σλάβια Πράγας και στο 5-0 με τη Φέρεντσβαρος. Με την δε Στεάουα την πάτησε γιατί ενώ προηγήθηκε στο σκορ είχε την αποβολή του Τάϊσον στο 44΄και στο β΄ άλλαξε όλο το παιχνίδι κι έχασε 1-2. Εάν, όμως, μπεις καλά εσύ στο παιχνίδι και του κάνεις εσύ πρώτος γκολ, συνήθως μπλοκάρει. Βλέπε 2-3 από Ολυμπιακό κι 1-2 από ΑΕΚ.

Γενικά, ωστόσο, πρέπει να παραδεχθούμε ότι η ομάδα του Λουτσέσκου δεν τα παρατάει εύκολα ακόμη και όταν βρίσκεται να κυνηγάει μέσα στο παιχνίδι. Κάπως έτσι είχε ισοφαρίσει τη Βικτόρια Πλιζέν 2-2, ενώ έχανε 0-2 έως το 84’. Η, έφτασε να κερδίζει 3-2 έως το 97’ τη Μάλμε, ενώ έχανε 0-1 από το 10’. Θα δεχθεί πίεση απόψε ο Ολυμπιακός κάποιες στιγμές, με τον ΠΑΟΚ να έχει το κίνητρο της πιθανής μεγάλης ανατροπής, να φτάσει σε θέση Τσάμπιονς Λιγκ (δεύτερη θέση), έχοντας και την ψυχολογία από τα περσινά πλέι οφ, όπου από το -7 την 33η αγωνιστική βρέθηκε πρωταθλητής την 36η!

Θεωρητικά μπορεί κάποιος να πει ότι είναι δύσκολο ο Ολυμπιακός να κάνει δεύτερο διπλό μέσα στην Τούμπα την ίδια σεζόν. Ίσως κι ότι το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, να κάνει δηλαδή δεύτερη νίκη επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ την ίδια σεζόν (είχε κερδίσει 1-0 στην κανονική διάρκεια, να θυμίσω). Εάν αυτή η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, πρώτον δεν θα έχουμε πρωταθλητή από απόψε και δεύτερον θα γίνει χαμός για τη 2η, ακόμη και την 3η θέση.

Γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να μπει καλά στο παιχνίδι και να είναι απειλητικός. Αν είναι, γκολ θα κάνει.

Άσχετο: Ο Κορμπεράν κάνει λοιπόν πράγματα και θαύματα στο ισπανικό πρωτάθλημα με τη Βαλένθια. Την είχε αναλάβει ουραγό τα Χριστούγεννα και τώρα την έχει εφτά πόντους πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, μετά από μία σειρά εντυπωσιακών αποτελεσμάτων, με αποκορύφωμα τη νίκη της 2-1 εκτός έδρας επί της Ρεάλ Μαδρίτης χθες με γκολ στο 95’. Ο νεαρός Ισπανός προπονητής είχε έρθει στον Ολυμπιακό σε δύσκολη στιγμή, ίσως πιο νωρίς απ΄ ότι έπρεπε, αλλά εάν είχε στηριχθεί δεν ξέρουμε πού θα είχε φτάσει εδώ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αν κάποιος κάνει focus στον Κάρμο και την εικόνα του ειδικά στο β΄ ημίχρονο του αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΚ, θα μπορέσει να δικαιολογήσει την απόφαση της Πόρτο να τον δώσει. Έφτασε στο σημείο να του κάνει ποδιά ο Μάνταλος, ενώ σε μία εκτέλεση φάουλ πήγε να τον βάλει στα δίκτυα ο Πιερό στην εναέρια μάχη τους. Και πραγματικά δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν θέμα αδιαφορίας του Πορτογάλου, γιατί τον θυμάμαι και να κάνει τάκλιν, να καλύπτει σωστά.

Νομίζω ότι ο Κάρμο σε κάποια παιχνίδια «χάνεται». Σε άλλα μπορεί να επηρεαστεί υπερβολικά από μία στιγμή, π.χ. το αυτογκόλ την Τετάρτη. Το να φτάνεις πάντως να μην μπορείς να κοντράρεις στη δύναμη τον άγνωστο Θεοδωρίδη, να μην μπορείς να μαρκάρεις ούτε έξω από την περιοχή τον Πιερό, να διώχνεις την μπάλα πάνω σε αντίπαλο κλπ, παραπέμπει σε μία εικόνα κεντρικού αμυντικού που στην κακή του ημέρα (γιατί και τέτοιες θα έρθουν) δεν μπορεί να ελέγξει καθόλου μία κατάσταση.

Και δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά μετά το Μπόντο-Ολυμπιακός 3-0 (με δίδυμο Μπιανκόν-Κάρμο), ο Μεντιλίμπαρ έχει εκτοπίσει τον Κάρμο από τη βασική ενδεκάδα. Ο Πιρόλα ήταν βασικός και στο Ολυμπιακός-Μπόντο 2-1 και στο Ολυμπιακός-ΟΦΗ 1-0 και στο Ολυμπιακός-ΠΑΟ 4-2.

