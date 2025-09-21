Κύπελλο Ελλάδας: Με Τσιμεντερίδη το ΑΕΚ - Παναιτωλικός, δύο ματς χωρίς VAR στη 2η αγωνιστική
Από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν στη δράση για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η πρεμιέρα της League Phase δεν απογοήτευσε, ενώ περιμένουμε την εμφάνιση και του Ολυμπιακού σε αυτό το σημείο του θεσμού. Να θυμίσουμε ότι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα απουσιάσουν λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δύο αγώνες θα διεξαχθούν χωρίς τη χρήση VAR. Πρόκειται για τους ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός και Βόλος – Ατρόμητος, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον αγώνα Άρης – Μαρκό.
Όσον αφορά τους διαιτητές που ορίστηκαν, στον αγώνα Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός, θα διαιτητεύσει ο Παπαδόπουλος έχοντας στο VAR τον Τζήλο, ενώ στο ΑΕΚ – Παναιτωλικός θα σφυρίξει ο ο Τσιμεντερίδης με τον Παπαπέτρου στο VAR.
Αναλυτικά όλοι οι ορισμοί
23/09/2025 15:00 Γήπ. ΓΣ Δόξας Δράμας
Πάε ΑΟ Καβάλα 2024 Πάε Κηφισιά ΑΕ
Ματσούκας Μιχαήλ Ευβοίας
Νικζας Αχιλλέας Λάρισας
Διαμαντής Λάμπρος Ηπείρου
Καλατζής Στέφανος-Βαΐος Θεσσαλίας
Δάγκλης Χρήστος Χαλκιδικής
23/09/2025 20:00 «Κλ. Βικελίδης»
Πάε Άρης Πάε Μαρκό
Κόκκινος Γεώργιος Χαλκιδικής
Κωνσταντίνου Ηλίας Πρεβεζης-Λευκάδος
Ματσάς Κωνσταντίνος Ηρακλείου
Κεχαγιάς Κωνσταντίνος Κοζάνης
Ευθυμιάδης Δαμιανός Πιερίας
24/09/2025 15:00 Γήπ. Ερμούπολης - ΕΠΣΚ
Πάε Ελλάς Σύρου Πάε Αιγάλεω 1931
Ζαμπάλας Σπυρίδων Ηπείρου
Κολλιάς Αθανάσιος Ηπείρου
Σπυρόπουλος Παντελής Μεσσηνίας
Νταούλας Φώτιος Δυτικής Αττικής
Κουκουλάκης Μιχαήλ Ηρακλείου
24/09/2025 15:00 Γήπ. Πανιωνίου ΓΣΣ
Athens Kallithea FC Πάε ΟΦΗ 1925
Κατοικος Κωνσταντίνος Αθηνών
Τσολακίδης Λυκούργος Αθηνών
Παγουρτζής Δημήτριος Πειραιώς
Μπακογιάννης Άγγελος Αθηνών
Νικολακόπουλος Αθανάσιος Αθηνών
24/09/2025 15:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου
Πάε ΝΠΣ Βόλος Πάε Ατρόμητος Αθηνών
Βεργέτης Χρήστος Αρκαδίας
Φωτόπουλος Ανδρέας Αθηνών
Σταϊκος Κωνσταντίνος Λάρισας
Δρακίδης Γεώργιος-Ραφαήλ Ξάνθης
Γκάγκας Δημήτριος Λάρισας
24/09/2025 19:00 AEL FC Arena
Πάε Λάρισα Πάε Λεβαδειακός
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος Δωδεκανήσου
Κωστάρας Πολυχρόνης Αιτ/νίας
Δημητριάδης Λάζαρος Μακεδονίας
Μπαλαχούτης Γεώργιος Πειραιώς
Μανταλος Σταύρος Καβάλας
25/09/2025 15:00 Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο
Πάε ΠΟΤ Ηρακλής Πάε Ηλιούπολης
Κατσικογιάννης Αλέξανδρος Ηπείρου
Νικολακάκης Βασίλειος Λασιθίου
Απτοσογλου Ιορδάνης Αθηνών
Τασιόπουλος Γεώργιος Θεσσαλίας
Θάνος Δημήτριος Ηπείρου
24/09/2025 17:00 Θ. «Κολοκοτρώνης»
Αστέρας Aktor FC Πάε Ολυμπιακός ΣΦΠ
Παπαδόπουλος Ιωάννης Μακεδονίας
Πατρας Πέτρος Μακεδονίας
Νταβελας Αργύριος Μακεδονίας
Ανδρικόπουλος Ιωάννης Κυκλάδων
Τζήλος Αθανάσιος Λάρισας
Γιουματζίδης Μελέτιος Πέλλας
Σταθόπουλος Γεώργιος Αχαΐας
24/09/2025 19:00 OPAP Arena
Πάε ΑΕΚ Πάε Παναιτωλικός
Τσιμεντερίδης Σταύρος Κοζάνης
Ψύλλος Χρήστος Λέσβου
Κορώνας Χρήστος Πειραιώς
Γεωργόπουλος Νικόλαος Αρκαδίας
Παπαπέτρου Αναστάσιος Αθηνών
Μόσχου Δημήτριος Λασιθίου
Κοκοτου Αντωνία ΚΕΔ/ΕΠΟ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.