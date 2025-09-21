Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και τα ματς που θα διεξαχθούν χωρίς VAR.

Από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν στη δράση για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η πρεμιέρα της League Phase δεν απογοήτευσε, ενώ περιμένουμε την εμφάνιση και του Ολυμπιακού σε αυτό το σημείο του θεσμού. Να θυμίσουμε ότι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα απουσιάσουν λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δύο αγώνες θα διεξαχθούν χωρίς τη χρήση VAR. Πρόκειται για τους ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός και Βόλος – Ατρόμητος, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον αγώνα Άρης – Μαρκό.

Όσον αφορά τους διαιτητές που ορίστηκαν, στον αγώνα Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός, θα διαιτητεύσει ο Παπαδόπουλος έχοντας στο VAR τον Τζήλο, ενώ στο ΑΕΚ – Παναιτωλικός θα σφυρίξει ο ο Τσιμεντερίδης με τον Παπαπέτρου στο VAR.

Αναλυτικά όλοι οι ορισμοί

23/09/2025 15:00 Γήπ. ΓΣ Δόξας Δράμας

Πάε ΑΟ Καβάλα 2024 Πάε Κηφισιά ΑΕ

Ματσούκας Μιχαήλ Ευβοίας

Νικζας Αχιλλέας Λάρισας

Διαμαντής Λάμπρος Ηπείρου

Καλατζής Στέφανος-Βαΐος Θεσσαλίας

Δάγκλης Χρήστος Χαλκιδικής

23/09/2025 20:00 «Κλ. Βικελίδης»

Πάε Άρης Πάε Μαρκό

Κόκκινος Γεώργιος Χαλκιδικής

Κωνσταντίνου Ηλίας Πρεβεζης-Λευκάδος

Ματσάς Κωνσταντίνος Ηρακλείου

Κεχαγιάς Κωνσταντίνος Κοζάνης

Ευθυμιάδης Δαμιανός Πιερίας

24/09/2025 15:00 Γήπ. Ερμούπολης - ΕΠΣΚ

Πάε Ελλάς Σύρου Πάε Αιγάλεω 1931

Ζαμπάλας Σπυρίδων Ηπείρου

Κολλιάς Αθανάσιος Ηπείρου

Σπυρόπουλος Παντελής Μεσσηνίας

Νταούλας Φώτιος Δυτικής Αττικής

Κουκουλάκης Μιχαήλ Ηρακλείου

24/09/2025 15:00 Γήπ. Πανιωνίου ΓΣΣ

Athens Kallithea FC Πάε ΟΦΗ 1925

Κατοικος Κωνσταντίνος Αθηνών

Τσολακίδης Λυκούργος Αθηνών

Παγουρτζής Δημήτριος Πειραιώς

Μπακογιάννης Άγγελος Αθηνών

Νικολακόπουλος Αθανάσιος Αθηνών

24/09/2025 15:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου

Πάε ΝΠΣ Βόλος Πάε Ατρόμητος Αθηνών

Βεργέτης Χρήστος Αρκαδίας

Φωτόπουλος Ανδρέας Αθηνών

Σταϊκος Κωνσταντίνος Λάρισας

Δρακίδης Γεώργιος-Ραφαήλ Ξάνθης

Γκάγκας Δημήτριος Λάρισας

24/09/2025 19:00 AEL FC Arena

Πάε Λάρισα Πάε Λεβαδειακός

Σιδηρόπουλος Αναστάσιος Δωδεκανήσου

Κωστάρας Πολυχρόνης Αιτ/νίας

Δημητριάδης Λάζαρος Μακεδονίας

Μπαλαχούτης Γεώργιος Πειραιώς

Μανταλος Σταύρος Καβάλας

25/09/2025 15:00 Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο

Πάε ΠΟΤ Ηρακλής Πάε Ηλιούπολης

Κατσικογιάννης Αλέξανδρος Ηπείρου

Νικολακάκης Βασίλειος Λασιθίου

Απτοσογλου Ιορδάνης Αθηνών

Τασιόπουλος Γεώργιος Θεσσαλίας

Θάνος Δημήτριος Ηπείρου

24/09/2025 17:00 Θ. «Κολοκοτρώνης»

Αστέρας Aktor FC Πάε Ολυμπιακός ΣΦΠ

Παπαδόπουλος Ιωάννης Μακεδονίας

Πατρας Πέτρος Μακεδονίας

Νταβελας Αργύριος Μακεδονίας

Ανδρικόπουλος Ιωάννης Κυκλάδων

Τζήλος Αθανάσιος Λάρισας

Γιουματζίδης Μελέτιος Πέλλας

Σταθόπουλος Γεώργιος Αχαΐας

24/09/2025 19:00 OPAP Arena

Πάε ΑΕΚ Πάε Παναιτωλικός

Τσιμεντερίδης Σταύρος Κοζάνης

Ψύλλος Χρήστος Λέσβου

Κορώνας Χρήστος Πειραιώς

Γεωργόπουλος Νικόλαος Αρκαδίας

Παπαπέτρου Αναστάσιος Αθηνών

Μόσχου Δημήτριος Λασιθίου

Κοκοτου Αντωνία ΚΕΔ/ΕΠΟ