Ολυμπιακός: Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο…

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Μόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα μπορούσε να κάνει μία τέτοια δήλωση, όπως τη σημερινή με αφορμή τις γνωστές πλέον δικαστικές εξελίξεις. Ουδείς άλλος θα μπορούσε...

Θα έχουμε, όμως, χρόνο να σχολιάσουμε πολλά γι΄αυτή την υπόθεση. Προς το παρόν αυτό που και εγώ και όλοι μας ξέρουμε είναι ότι στο ίδιο έργο θεατές έχουμε ξαναβρεθεί επανειλημμένως στο παρελθόν. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Και το τέλος είναι πάντα το ίδιο. Η αθώωση και η απαλλαγή του προέδρου του Ολυμπιακού, των συνεργατών του και φυσικά του συλλόγου.

Προς το παρόν, ας πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι…

Το να χάσει ένα ντέρμπι κι ο Ολυμπιακός, πόσο δε μάλλον ένα ντέρμπι Κυπέλλου ουσιαστικά αδιάφορο από πλευράς αποτελέσματος, λόγω του 6-0 του πρώτου αγώνα, δεν είναι κάτι τραγικό. Το να παίξει, όμως, ο Ολυμπιακός έτσι όπως έπαιξε χθες το βράδυ στη Φιλαδέλφεια δεν είναι αποδεκτό.

Πραγματικά δε, αιφνιδιαστικά όταν άκουσα τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ που δεν ήταν καυστικός για την ομάδα. Αλλά στη συνέχεια έμαθα ότι ο Βάσκος τους μάζεψε στ΄ αποδυτήρια και τους τα έχωσε «άσχημα» και σκέφτηκα ότι προφανώς δεν ήθελε δημοσίως να πει όσα είπε στους παίκτες του. Ο Μεντιλίμπαρ είναι προπονητής που απαιτεί πάντα πράγματα από την ομάδα του και δεν ήταν δυνατόν ποτέ να αφήσει να περάσει έτσι μία τέτοια εικόνα.

Διότι πρώτον είδαμε τους παίκτες του Ολυμπιακού να «μασάνε» στο «ξύλο» των γηπεδούχων και δεύτερον είδαμε σε ατομικό επίπεδο τους «ερυθρόλευκους» να είναι ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Ειδικά όσοι είχαν λιγότερο χρόνο συμμετοχής λες και συναγωνίζονταν ο ένας τον άλλο ποιος θα ήταν ο χειρότερος. Ο Όρτα ήταν εν τέλει εύκολα…νικητής, με τον Πάλμα δεύτερο, τον Στάμενιτς τρίτο και τον Βέλντε τέταρτο. Ο Βέλντε, παρεμπιπτόντως, ίσως ήταν ο μοναδικός από την αρχική επιθετική τετράδα που κάποιες στιγμές κάτι πήγε να κάνει, αλλά ακόμη και τότε του έλειπε-σχεδόν μονίμως συμβαίνει αυτό-το κάτι παραπάνω.

Ο Κωστούλας αποδείχθηκε ένας σέντερ φορ-η πιο εύκολη λεία για την αντίπαλη άμυνα κι ο Κάρμο από κάποιο σημείο και μετά ήταν εκνευριστικός. Και δεν στέκομαι στο ότι είχε και πάλι αυτογκόλ σε ντέρμπι-το ίδιο είχε κάνει και στην Τούμπα στον α΄ γύρο του πρωταθλήματος. Ας πούμε ότι αυτά συμβαίνουν. Εδώ έφτασε στο σημείο να μην χάνει καθοριστική μάχη μόνο από τον Πιερό, αλλά ακόμη κι από τον παντελώς άπειρο Θεοδωρίδη, ένα παιδί με 30 λεπτά παρουσίας με την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ-έλεος δηλαδή.

Ναι, ο Ολυμπιακός στο χειρότερο του παιχνίδι έχασε τελικά από τη 2η στο πρωτάθλημα ΑΕΚ με ένα αυτογκόλ και με ένα φάουλ στο οποίο ο (κατά άλλα πολύ καλός χθες ) γκολκίπερ του έμεινε άγαλμα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι κριτήριο για την εικόνα που πρέπει να δείξει στη συνέχεια ο Ολυμπιακός, που ασφαλώς μπορεί να πάρει το νταμπλ, αλλά προς το παρόν δεν έχει πάρει ούτε το πρωτάθλημα, ούτε το Κύπελλο...

Άσχετο:

Μεγάλη ιστορία για τον Ολυμπιακό και τον πρόεδρο του η ειδική τιμητική πρόσκληση του από τον πρόεδρο της ΟΥΕΦΑ (Τζέφεριν) στο ετήσιο συνέδριο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στο Βελιγράδι. Προσέξτε, η ΟΥΕΦΑ κάλεσε στην κορυφαία της ετήσια εκδήλωση τρεις προέδρους μόνο, της Ρεάλ, της Αταλάντα και του Ολυμπιακού, τους νικητές των ευρωπαϊκών της διοργανώσεων, ενώ συνήθως καλούνται ομοσπονδίες κι όχι ομάδες. Παρεμπιπτόντως, ο Βαγγέλης Μαρινάκης λόγω του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στο συνέδριο και εκ μέρους του έδωσε το παρών στην επί σερβικού εδάφους εκδήλωση ο υπεύθυνος διεθνών σχέσεων Κ. Βερνίκος.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η φάση στο 23ο λεπτό είναι ο καθρέφτης του χθεσινού αναποφάσιστου και φοβικού Ολυμπιακού. Ο Σιμάνσκι κάνει λάθος έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και δίνει πάσα στον Πάλμα! Ο Πάλμα έχει μπροστά του τον Κωστούλα, αλλά δεν του στρώνει την μπάλα όπως πρέπει να του την στρώσει. Έτσι, ο Κωστούλας αντί να μπει και να σουτάρει κάνει δεύτερες σκέψεις, καθυστερεί και το μόνο που κάνει είναι να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Βέλντε. Ο Βέλντε αντί να δει τον Έσε και τον Όρτα που ήταν αμαρκάριστοι κοντά του, επιλέγει να κάνει το δύσκολο, να βρει τον Πάλμα. Το επιχειρεί, δεν του στέλνει την μπάλα όπως πρέπει και ο Πάλμα με κακή θέση σώματος κάνει ένα τραγικό σουτ από καλή θέση. Γκολ του έδωσε η ΑΕΚ σε αυτή τη φάση και δεν το πήρε ο Ολυμπιακός!

Όλοι ξέρουμε ότι η ΑΕΚ του Αλμέϊδα έναν τρόπο έχει να κερδίζει τα ντέρμπι στη Φιλαδέλφεια. Αποκλειστικά ένα τρόπο! Να κρατάει το μηδέν στην άμυνα-μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει! Άμα της βάλεις έστω ένα γκολ, πολύ απλά βραχυκυκλώνει. Εξ ου και έχει χάσει από τον Ολυμπιακό 1-3 και 0-1 κι από τον ΠΑΟΚ 2-3. Εξ ου κι έχει φέρει ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό 1-1, με τον ΠΑΟΚ 2-2 και με τον Παναθηναϊκό 2-2. ΟΛΕΣ οι νίκες της ΑΕΚ του Αλμέϊδα στη Φιλαδέλφεια είναι με τον ίδιο τρόπο, με το μηδέν πίσω: Έτσι έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό 3-0, 1-0 και 2-0, τον ΠΑΟΚ 2-0, 4-0, 2-0 και 1-0 και τον Παναθηναϊκό 1-0, 3-0 και 2-0. Άρα, για να πάρεις αποτέλεσμα στη Φιλαδέλφεια, πρέπει να είσαι αποφασιστικός επιθετικά, να κυνηγήσεις το γκολ. Ακριβώς ό,τι ΔΕΝ έκανε ο Ολυμπιακός προχθές για 85 λεπτά παιχνιδιού!

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😃

· Dinamo Zagreb (19), Celtic (18), and Olympiacos (18) have won the most domestic titles in Europe since the turn of the century



· Bayern Munich leads all teams from Europe's top 5 leagues with 17 Bundesliga titles