Με το βλέμμα στη συνέχεια των Play Off ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει την επομένη της ιστορικής (πρώτης) νίκης του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα κέρδη της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου

Μέχρι και το χθεσινό βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια ο ΠΑΟΚ, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έμοιαζε ένα κατάκοπος οργανισμός σε αγκομαχητό, δίχως φρέσκες ιδέες και ζωτική αύρα, ανέκδοτο για την αθροιστική (σε... αιώνες) ηλικία των ανθρώπων που ακόμη τον διαχειρίζονταν, σε σχεδόν οριακή επαφή με την «αληθινή πραγματικότητα» του ποδοσφαίρου.

Οι πρωταθλητές έδειχναν αποκαμωμένοι, μετά τη θλιβερή εικόνα τους στη Λεωφόρο απέναντι στην Athens Kallithea, αλλά και κάποια στιγμή χθες στο πρώτο μέρος με την ΑΕΚ να έχει φτάσει την κατοχή στο 80-20, έτοιμοι να αφήσουν στην άκρη ότι ερχόταν μπροστά για να περάσουν από τώρα στην επόμενη εποχή... έχοντας κάψει και την τελευταία σταγόνα λάδι.

Τρεις εβδομάδες μετά, είναι να γελάς και να κλαις συνάμα, με το πόση πλάκα έχει (και με το πόσες πλάκες ξέρει να σκαρώνει) η ζωή! Οι κορεσμένοι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου έβαλαν τρία γκολ μέσα σε 27΄ (58’-85) στην «OPAP Arena». Σ’ ένα «εχθρικό» περιβάλλον και με δύο γκολ στην πλάτη. Θα συνέβαινε. Από νομοτέλεια. Συνέβη επειδή, απλώς, δεν πήγαινε άλλο. Πουθενά παραπέρα.

Ο ΠΑΟΚ του 2024-25 δεν έχει κερδίσει, για την ώρα, τίποτα. Ακόμη και μετά από το πρώτο «διπλό» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ακόμη και μετά την πρώτη νίκη φέτος σε ντέρμπι. Είναι απλώς, στο πράσινο τραπέζι επάνω, στα λεφτά του. Μην σας πω και μείον (στο -4 από την ΑΕΚ και στο -1 από τον ΠΑΟ) στην τσέπη του. Οι παρτίδες που θα κρίνουν ποιος θα σηκωθεί στο τέλος απ' την τσόχα με την τσέπη γεμάτη έπονται στη σεζόν. Δεν είναι αρκετοί, όπως τις προηγούμενες φορές, μόλις πέντε, αλλά είναι μπροστά.

Μπορεί δεύτερος, μπορεί τρίτος, μπορεί... άνετα τέταρτος

Μετά την πρώτη αγωνιστική των Play Off και την πρώτη φορά που ο Λουτσέσκου, αν και άκουσε στο 90λεπτο τα χίλια μύρια, δεν ήταν ο (αρνητικός) πρωταγωνιστής στην OPAP Arena, το αντίθετο μάλλον ήταν με το πολύ καλό κοουτσάρισμα, η εκτίμηση είναι ότι:

-Ο ΠΑΟΚ, οτιδήποτε άλλο (από τέταρτος στο γκρουπ 1-4) έλθει, θα 'ναι ο ορισμός της επιτυχίας. Ευχάριστης έκπληξης, άμα βγει δεύτερος. Δυσάρεστης, άμα τελικά καταφέρει να βγει τέταρτος.

-Ο ΠΑΟΚ, αδικώντας πρώτα απ’ όλα τον εαυτό, έμοιαζε να μπαίνει στη διαδικασία των Play Off ως ο φτωχός συγγενής. Κι όμως με αντιπάλους όπως η φετινή ΑΕΚ και ο φετινός Παναθηναϊκός, ο τωρινός ΠΑΟΚ, ό,τι και να βγει (εκτός από πρώτος), δεν θα 'ναι έκπληξη. Μπορεί δεύτερος, μπορεί τρίτος, μπορεί... άνετα τέταρτος. Απλώς να θυμόμαστε πως τίποτα δεν τελείωσε με μια νίκη την πρώτη αγωνιστική.

Ναι, συμφωνώ, ότι αυτό που έκαναν οι παίκτες του Λουτσέσκου, μετά το 50ο λεπτό, μοιάζει με ένα έπος βγαλμένο από τα πιο τρελά όνειρα των οπαδών της ομάδας. Γύρισαν και πήραν ένα ματς που μέχρι τότε έμοιαζε χαμένο, πιστό αντίγραφο, προηγούμενων ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, όπως «κόπι πέιστ» ήταν και η επική επιστροφή τους, όπως το έκαναν δις στα περσινά Play Off. Μια από 2-0 σε 2-2 στην «OPAP Arena» και μία από 1-2 σε 3-2 στην Τούμπα. Σα να ξαναβγήκαν τα φαντάσματα για τους παίκτες του Αλμέιδα, ένα πράγμα...

Παρένθεση, Μιας και πιαστήκαμε με τα της προϊστορίας, να θυμίσουμε πως υπάρχει ακόμη μία ανατροπή του ΠΑΟΚ από το εις βάρος του 2-0 απέναντι στην Ενωση. Πριν από είκοσι χρόνια, 21 Μαρτίου του 2004, με τον Χρήστο Καρυπίδη, που χτες έδωσε το σύνθημα για το «1,2,4…ΠΑΟΚ», στον πάγκο και τον «Δικέφαλο του Βορρά» καθ' οδόν για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ να φτάνει στην ανατροπή, με δυο γκολ του Γιασεμάκη μέσα σε δύο λεπτά (44' και 45') και ένα του Σαλπιγγίδη (55'). Δύο χρόνια νωρίτερα, Ιανουάριος του 2002, η ΑΕΚ πάλι προηγήθηκε 1-2 στην Τούμπα και έχασε με 3-2. Just for the records… Κλείνει η παρένθεση.

Το δίδυμο Ντέλια – Μιχαηλίδη και ο Λουτσέσκου

Εκτιμώ ως καθοριστικό παράγοντα ισορροπίας της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, πόλους που κράτησαν το σκάφος μακριά απ' το να 'ναι ευάλωτο στους εξωτερικούς κινδύνους και να κλυδωνίζεται στα πρώτα κύματα της ανοιχτής θάλασσας, το δίδυμο... του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Γιάννη Μιχαηλίδη.

Ο πρώτος είναι σε μεγάλα κέφια. Εδώ και καιρό. Ηγέτης. Υπήρχαν στιγμές στο ματς που πάλευε μόνος τους, ήρθε με το γκολ του να ξαναβάλει τον ΠΑΟΚ στο ματς, να του φτιάξει την ψυχολογία και να κάνει τους συμπαίκτες του να πιστέψουν ότι μπορούν να το γυρίσουν. Ο δεύτερος δεν μπαίνει στους κορυφαίους για τις δύο ασίστ, αλλά κυρίως γιατί στα μάτια μου έκανε ότι δεν έκαναν οι υπόλοιποι τρεις της άμυνας. Δεν έπαιζε με ρίσκο, έπαιξε σωστά, απέφυγε τις κοντινές πάσες, που πλήγωσαν τους «ασπρόμαυρους» παρότι υπήρχε σαφέστατη εντολή από τον πάγκο να μην το κάνουν, διότι οι «κιτρινόμαυροι» πιέζουν καλά. Την πάτησε ο Ζίβκοβιτς στο 1-0, το ίδιο και ο Βιετέσκα το… αποτελείωσε ο Μπάμπα στο 2-0.

Τι άλλαξε μετά; Το γκολ-ποίημα του «Ντέλια» έδωσε ψυχολογία στον ΠΑΟΚ, που άρχισε να παίζει μετά και τις αλλαγές του προπονητή του. Ο Λουτσέσκου φρόντισε και έβαλε σε τάξη την ομάδα του πάνω στο χορτάρι, η ΑΕΚ ξέμεινε από δυνάμεις και ήρθε η ανατροπή με το γκολ του Πέλκα. Γκολ νίκης που φέρει την υπογραφή του Τσάλοφ. Ο Ρώσος μπήκε φρέσκος και ότι έκανε, πέραν της ντρίπλας στον Μάνταλο και της «no look» πάσας, ήταν ολόσωστο και «σεντερφορίσιο».

Επαναλαμβάνω, για να μην ξεχνιόμαστε, ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια μεγάλη νίκη, τα χαμόγελα επέστρεψαν στην Τούμπα, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει και τίποτα δεν έχει κριθεί. Η μάχη (των Play Off) είναι μπροστά…