Ξεκινούν σήμερα τα Play Off 5-8 και τα Play Out 9-14 για την τρέχουσα περίοδο, ενώ κάτι ανάλογο θα συμβεί αύριο με τα Play Off 1-4. Το Gazzetta σας μεταφέρει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα τρία μίνι-πρωταθλήματα που θα κρίνουν τα πάντα στη μεγάλη κατηγορία.

Στη δράση επιστρέφει από σήμερα (30/3) η Stoiximan Super League, καθώς θα ανοίξει η αυλαία των Play Off 5-8 και των Play Out 9-14, ενώ από αύριο θα αρχίσουν και τα Play Off 1-4.

Ετσι η σεζόν θα εισέλθει στην τελική της ευθεία, ενώ το format των τριών άνωθεν μίνι-πρωταθλημάτων θα «υιοθετηθεί» για πρώτη φορά.

Μέσω αυτών θα βρει κάτοχο ο τίτλος, θα «σπάσουν» τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» και παράλληλα θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα … πιούν από το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού.

Ας δούμε λοιπόν τι ισχύει, το πρόγραμμα και φυσικά τι διακυβεύεται από εδώ και πέρα.

Play Off 1-4

Στα Play Off 1-4 θα συμμετάσχουν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και μετά την ολοκλήρωσή τους θα γνωρίζουμε τον πρωταθλητή Ελλάδος για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Οι τέσσερις αυτές ομάδες θα διατηρήσουν τους πόντους που συγκέντρωσαν στα 26 παιχνίδια της regular season και θα δώσουν επιπλέον έξι, όπου όλοι θα συγκρουστούν με όλους εντός και εκτός έδρας.

Υστερα και από την ολοκλήρωση του τουρνουά, το club με τη μεγαλύτερη συγκομιδή (θα προστεθούν οι βαθμοί της κανονικής διάρκειας με όσους μαζέψουν σε αυτά τα ματς) θα κατακτήσει την κούπα.



Η βαθμολογία που ξεκινούν οι ομάδες στα Play Off 1-4

1.Ολυμπιακός 60

2.ΑΕΚ 53

3.Παναθηναϊκός 50

4.ΠΑΟΚ 46

Την ίδια στιγμή η συμμετοχή στα Play Off 1-4 «μεταφράζεται» και σε εξασφαλισμένη παρουσία στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης περιόδου, όμως ας έχουμε κατά νου πως οι πέντε θέσεις που έχει η χώρα μας για τις διοργανώσεις της UEFA δεν «σπάνε» στους αντίστοιχους πρώτους αλλά στους τέσσερις plus τον Κυπελλούχο.

Εφόσον λοιπόν σύλλογος πλην του Top 5 κατακτήσει τη δεύτερη τη τάξει εγχώρια διοργάνωση κάτι που φέτος είναι πιθανό να συμβεί με το σκεπτικό πώς ένας εκ των ΟΦΗ ή Αστέρα Aktor θα συμμετάσχει στον τελικό, τότε εκείνος θα πάει στα προκριματικά του Europa, ο 3ος και ο 4ος στα του Conference και ο 5ος θα βρεθεί εκτός νυμφώνoς.

Πώς «σπάνε» επίσημα τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια»



Πρωταθλητής: 2ο προκριματικό του Champions League (σ.σ. αν πάρει τον τίτλο ο Ολυμπιακός είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ πιθανό να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League ελέω του ranking του στην UEFA).

2ος: 2ο προκριματικό του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Κυπελλούχος: 3ο προκριματικό του Europa League.

3ος: 2ο προκριματικό του Conference League

4ος: 2ο προκριματικό του Conference League.

Αν όμως πάρει το Κύπελλο ο πρωταθλητής (σ.σ. δηλαδή κάνει το νταμπλ) ή ο 2ος τότε το «εισιτήριο» για το Europa θα λάβει ο 3ος της κατάταξης, ενώ στην περίπτωση που Κυπελλούχος στεφθεί ο 4ος αυτόματα θα βρεθεί εκείνος στο Europa και στο Conference θα πάει ο 3ος και ο 5ος κ.ο.κ.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Κυριακή 30/3

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 19:00

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 21:00

Play Off 5-8

Σε αυτό το group θα δούμε τις ομάδες που τερμάτισαν από την 5η μέχρι και την 8η θέση της regular season, υπάρχει όμως μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τα άλλα δύο τουρνουά που θα γίνουν.

Ο Αρης, ο ΟΦΗ, ο Ατρόμητος και ο Asteras Aktor που θα συμμετάσχουν σε αυτό θα διαιρέσουν με το ήμισυ τους βαθμούς που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια (σ.σ. η στρογγυλοποίηση πάει προς τα πάνω), ενώ εκ νέου θα παίξουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας.



Η βαθμολογία που ξεκινούν οι ομάδες στα Play Off 5-8

5.Αρης 21 (42)

6.ΟΦΗ 18 (36)

7.Αστέρας Aktor 18 (35)

8.Ατρόμητος 18 (35)

*Σε παρένθεση οι πόντοι που συνέλεξαν στην κανονική διάρκεια.

Μετά τη διεξαγωγή των έξι αγωνιστικών, όποια ομάδα είναι 5η (σ.σ. θα προστεθούν οι πόντοι που θα συγκεντρώσουν σε αυτό το «πρωτάθλημα» με το 50% της regular season που διατηρούν) θα περιμένει να δει ποια θα κατακτήσει το Κύπελλο, ώστε να μάθει εάν θα συμμετάσχει ή όχι στα προκριματικά του Conference της επόμενης περιόδου. Εφόσον το πράξει σύλλογος από τα Play Off 1-4 τότε θα πάρει το ευρωπαϊκό «εισιτήριο», σε διαφορετική περίπτωση όχι.

Επειδή μάλιστα ο ΟΦΗ ή ο Αστέρας Aktor θα είναι στον final καθώς συγκρούονται στον ημιτελικό της διοργάνωσης, μπορούμε να δώσουμε χειροπιαστά παραδείγματα. Εφόσον λοιπόν οι Κρητικοί ή οι Αρκάδες χάσουν στον τελικό αλλά τερματίσουν 5οι, τότε θα συμμετάσχουν την επόμενη σεζόν στον 2ο προκριματικό του Conference. Αν αντίθετα πάρουν το Κύπελλο θα βρεθούν στον 3ο Προκριματικό του Europa, ανεξαρτήτως της θέσης που θα ολοκληρώσουν το τουρνουά.



Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Σάββατο 29/3

ΟΦΗ-Ατρόμητος 16:30

Αστέρας Aktor-Αρης 19:30

Play Out 9-14

Στην ουρά τώρα και τα Play Out 9-14 θα συμμετάσχουν τα clubs που τερμάτισαν από την 9η και κάτω θέση της κανονικής διάρκειας, δηλαδή και κατά σειρά κατάταξης ο Παναιτωλικός, ο Λεβαδειακός, ο Πανσερραϊκός, ο Βόλος, η Αthens Kallithea και η Λαμία.

Οι ομάδες διατηρούν τους πόντους που μάζεψαν στη regular season και επειδή εκ νέου θα παίξουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας, το συγκεκριμένο τουρνουά θα διαρκέσει 10 και όχι 6 αγωνιστικές, όπως δηλαδή τα Play Off 1-4&5-8. Για αυτό άλλωστε θα ολοκληρωθεί μεταγενέστερα, στις 22 Μαΐου.

Η βαθμολογία που ξεκινούν οι ομάδες στα Play Out 9-14

9.Παναιτωλικός 33

10.Λεβαδειακός 28

11.Πανσερραϊκός 28

12.Βόλος 22

13.Αthens Kallithea 21

14.Λαμία 15

Οι δύο σύλλογοι που θα τερματίσουν στις τελευταίες θέσεις (σ.σ. θα προστεθούν οι βαθμοί της κανονικής διάρκειας με όσους μαζέψουν σε αυτά τα ματς), θα υποβιβαστούν στη Super League 2.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Σάββατο 29/3

Athens Kallithea-Βόλος 18:30

Παναιτωλικός-Λεβαδειακός 20:30

Κυριακή 30/3

Πανσερραϊκός-Λαμία 17:00