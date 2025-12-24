ΑΕΚ: Υποψήφιο για κορυφαίο γκολ του Conference League το φάουλ - ζωγραφιά του Μαρίν
Η ΑΕΚ ήταν απόλυτα επιτυχημένη στην πρώτη της παρουσία στη League Phase του Conference League. H ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογία, με συγκομιδή 13 βαθμών και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης.
Ο Δικέφαλος είχε την κορυφαία επιθετική επίδοση στο τουρνουά με ενεργητικό 14 γκολ και εξ αυτών η UEFA ξεχώρισε το φοβερό απευθείας φάουλ του Ραζβάν Μαρίν για την ισοφάριση στη μετέπειτα ανατροπή της Ένωσης στη Σαμψούντα.
Η «ζωγραφιά» του διεθνή Ρουμάνου χαφ είναι μέσα στα 10 κορυφαία γκολ της League Phase και υποψήφιο για κορυφαίο σε ανοιχτή ψηφοφορία των φιλάθλων.
Μπείτε να ψηφίσετε εδώ το γκολ του Ραζβάν Μαρίν
The #UECL were treated to some incredible goals this league phase 🥵— UEFA Conference League (@Conf_League) December 24, 2025
Which one stood out most for you? 👀
