Η υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν στην αντροπή της ΑΕΚ στη Σαμψούντα είναι υποψήφια για κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ ήταν απόλυτα επιτυχημένη στην πρώτη της παρουσία στη League Phase του Conference League. H ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογία, με συγκομιδή 13 βαθμών και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης.

Ο Δικέφαλος είχε την κορυφαία επιθετική επίδοση στο τουρνουά με ενεργητικό 14 γκολ και εξ αυτών η UEFA ξεχώρισε το φοβερό απευθείας φάουλ του Ραζβάν Μαρίν για την ισοφάριση στη μετέπειτα ανατροπή της Ένωσης στη Σαμψούντα.

Η «ζωγραφιά» του διεθνή Ρουμάνου χαφ είναι μέσα στα 10 κορυφαία γκολ της League Phase και υποψήφιο για κορυφαίο σε ανοιχτή ψηφοφορία των φιλάθλων.

Μπείτε να ψηφίσετε εδώ το γκολ του Ραζβάν Μαρίν