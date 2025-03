Το όνομα του Μπάμπη Κωστούλα εξακολουθεί να... γκελάρει «ηχηρά» στη μεταγραφική αγορά, γεγονός που επιβεβαίωσε και η, ειδικευμένη σε τέτοια ζητήματα, πλατφόρμα του Transfer Room.

Μια που... τρύπωσε στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, μια που κατέστησε τον εαυτό του ένα από τα πιο συναρπαστικά ταλέντα της ηλικίας του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο! Ο Μπάμπης Κωστούλας κάνει άλματα εξέλιξης, πρωταγωνιστεί στους «ερυθρόλευκους» και ήδη το όνομά του βρίσκεται στη λίστα πολλών κορυφαίων συλλόγων.

Incoming @ChelseaFC signing Geovany Quenda has the third-highest Potential Player Rating of all teenagers in world football.



No player has a current level as high as his TransferRoom Potential Rating.🤩



He is followed by Estêvão in fourth, who will also be moving to Stamford… pic.twitter.com/REPdeHMYLl