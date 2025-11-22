Ολυμπιακός Β' - Ελλάς Σύρου 2-2: Ο Πνευμονίδης στέρησε τη νίκη από τους Κυκλαδίτες
Ισοπαλία με το «χορταστικό» 2-2 είχαμε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη το μεσημέρι του Σαββάτου (22/11), μεταξύ Ολυμπιακού Β' και Ελλάς Σύρου, για την 11η αγωνιστική της Superleague 2.
Δυο φορές προηγήθηκαν οι Συριανοί, αμφότερες απάντησε ο Σταύρος Πνευμονίδης, που ήταν πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους». Ιστορικό αποτέλεσμα για την ομάδα των Κυκλάδων, που στις 3 Δεκεμβρίου περιμένει και τον... κανονικό Ολυμπιακό (πρώτη ομάδα), για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
Το ματς:
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυναμικά στο ματς, ωστόσο οι Συριανοί ήταν εκείνοι που «χτύπησαν» πρώτοι. Στο 8' ο Βερνάρδος έφυγε στην πλάτη της άμυνας των «ερυθρόλευκων» και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον Κουράκλη για το 0-1. Μάλιστα, με την συμπλήρωση ενός τετάρτου, λίγο έλειψε να γίνει και το 0-2, όμως ο Προβυδάκης ήταν άτυχος, καθώς η κεφαλιά του σταμάτησε στο δοκάρι.
Το σύνολο του κ. Χριστοφιλέα παρά το προβάδισμα συνέχισε να υπηρετεί το επιθετικό του στυλ, ωστόσο η ποιότητα των Πειραιωτών «μίλησε». Στο 31ο λεπτό και ύστερα από παράλληλο γύρισμα, η μπάλα έφτασε στον Σταύρο Πνευμονίδη, και εκείνος με άψογο πλασέ ισοφάρισε σε 1-1.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ένα τρελό δίλεπτο, καθώς η Ελλάς Σύρου πήρε εκ νέου προβάδισμα με τον Σταματούλα να νικάει άπαντες ύστερα από εκτέλεση κόρνερ για το 1-2 στο 51', όμως η απάντηση ήρθε ένα λεπτό μετά (52'), με τον ίδιο τρόπο (σσ κεφαλιά) και σκόρερ και πάλι τον Σταύρο Πνευμονίδη για το 2-2.
Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν ξανά σε προβάδισμα, αλλά ο Προβυδάκης είδε τον Κουράκλη να αποκρούει την προσπάθειά του στο 71ο λεπτό, κρατώντας το τελικό 2-2, σε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για τους νησιώτες.
Ολυμπιακός Β' (Πιτό): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Αλαφάκης, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Αργυρίου, Κουτσίδης.
Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Νάτσος, Σταματούλας, Βλάχος, Γαρουφαλιάς, Γιάκος, Τσιαντούλας, Κόλα, Νίνο, Βερνάρδος.
Superleague 2 - Νότιος Όμιλος
Σάββατο 22 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός Β' - Ελλάς Σύρου 2-2
Καλαμάτα - Χανιά, 15:00
Κυριακή 23 Νοεμβρίου
Athens Kallithea - Πανιώνιος, 14:00
Ηλιούπολη - Μαρκό, 15:00
Αιγάλεω - Παναργειακός, 15:00
Βαθμολογία
1. Καλαμάτα 26β.
2. Πανιώνιος 21β.*
3. Athens Kallithea 19β.
4. Μαρκό 16β.
5. Ολυμπιακός Β' 14β.*
6. Ελλάς Σύρου 13β.
7. Αιγάλεω 10β.
8. Ηλιούπολη 7β.*
9. Χανιά 6β.*
10. Παναργειακός 3β.*
*με αγώνα λιγότερο
