Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα με αφορμή τη συνέντευξη του Μαρινάκη για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού.

Ωραία η συνέντευξη του Μαρινάκη που είδαμε χθες με αφορμή τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Και ήταν ωραία, για εμένα τουλάχιστον, διότι πολύ απλά είπε αλήθειες-εμείς όλοι που ξέρουμε, ακούσαμε αλήθειες για τον σύλλογο και για τον ίδιο τον πρόεδρο του.

Για παράδειγμα, πράγματι δεν ήθελε να αναλάβει κανείς τον Ολυμπιακό όταν έφυγε ο Κόκκαλης-μου το είχε πει ευθέως ο ίδιος ο Κόκκαλης και δη πριν παραδώσει την ΠΑΕ στον Μαρινάκη. Σε όλους τους λεφτάδες Ολυμπιακούς είχε απευθυνθεί, αλλά δεν είχε ανταποκριθεί κανείς, πλην του Μαρινάκη.

Πράγματι ο Μαρινάκης όταν πήρε τον Ολυμπιακό είχε ένα βουνό να ανέβει, σε επίπεδο επιτυχίας στόχων, διότι στον Παναθηναϊκό είχαν φτιάξει τις βάσεις ισχυρής «κατάστασης» για να κυριαρχήσουν. Κι εκεί εμφανίστηκε ο Μαρινάκης και τους διέλυσε όλα τα πλάνα. Ήταν «ζωή η, θάνατος» για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τη συνέχεια την είδαμε. Με 7+3 πρωταθλήματα στο κόκκινο και κανένα στο πράσινο.

Πράγματι είναι μεγάλη ευθύνη ο Ολυμπιακός. Πρέπει να είσαι μαχητής, πρέπει να είσαι νικητής. Εσύ, ως ηγέτης, και μαζί κι η ομάδα. Να φτάνεις ψηλά, αλλά και να διατηρείσαι ψηλά. Με τους καλύτερους προπονητές και με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές.

Πράγματι, το Καραϊσκάκη είναι δύναμη. Εκεί όπου έχουν υποταχθεί αυτά τα 15 χρόνια Μάντσεστερ, Γιουβέντους, Ατλέτικο, Μίλαν, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ, Μαρσέϊγ, Μπενφίκα, PSV και δεν έχει περάσει η Μπαρτσελόνα.

Πράγματι, ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα παίρνοντας το ευρωπαϊκό τρόπαιο, το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού. Δεν τον περίμεναν και τους την έφερνε. Πλέον, δεν είναι έτσι. Τον υπολογίζουν διαφορετικά. Είναι, όλοι, πιο υποψιασμένοι.

Προσωπικά, μου άρεσε που ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναγνώρισε μέσα από τη συνέντευξη του την προσφορά του Σωκράτη Κόκκαλη στον Ολυμπιακό. Όπως και την παρουσία προπονητών όπως ο Μίτσελ κι ο Πέδρο Μαρτίνς, άσχετα αν κάποια στιγμή ο ίδιος ο πρόεδρος του κλαμπ έκρινε ότι πρέπει να σταματήσει μαζί τους η συνεργασία του.

Επειδή δε το αγαπημένο μότο του Μαρινάκη είναι το keep on dreaming , εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, νομίζω πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, που το κάνει άλλωστε εδώ και μία ολόκληρη 15ετία: keep on building …

Άσχετο: Γράφονται πολλά και διάφορα ήδη στο εξωτερικό για τον Κωστούλα. Για πάνω από 10-12 ομάδες υψηλού επιπέδου που ενδιαφέρονται και τον παρακολουθούν κλπ, κλπ. Αυτό που εγώ ξέρω είναι τρεις είχαν πλησιάσει τον Ολυμπιακό μέχρι πριν λίγο καιρό. Η Άστον Βίλα, η Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ και η Γιουβέντους.

Η διαφορά του Ολυμπιακού με τις άλλες ομάδες του ανταγωνισμού είναι ως προς τη λήψη αποφάσεων.

Για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε ότι η ΑΕΚ ήθελε τον Κυριακόπουλο από τον χειμώνα, αφού είχε θέμα στη θέση του αριστερού μπακ. Αλλά θα τον πάρει το καλοκαίρι. Πληρώνοντας πολύ λιγότερα λεφτά, λόγω και του υποβιβασμού της Μόντζα, που διαφαίνονταν άλλωστε από τον Ιανουάριο.

Εάν ο Ολυμπιακός ήθελε πάση θυσία ένα παίκτη σε μία θέση του στην ενδεκάδα, δεν υπήρχε περίπτωση να τον άφηνε για το καλοκαίρι, θα τον είχε πάρει από τον Ιανουάριο. Πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Τσικίνιο πριν ένα ακριβώς χρόνο-ο Ολυμπιακός τον είχε κλείσει από τον Ιανουάριο του 2024 για να τον πάρει ως ελεύθερο το καλοκαίρι του 2024. Όμως, επειδή τον ήθελε από το χειμώνα, πήγε και πλήρωσε στην Μπενφίκα μισό εκατομμύριο Ευρώ (κατά άλλες πηγές ένα εκ. Ευρώ) και τον αγόρασε από τον Ιανουάριο, ενώ μπορούσε να τον πάρει τον Ιούνιο τζάμπα.

