Εάν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεπεράσουν τα εμπόδια των Μπόντο Γκλιμτ και Φιορεντίνα αντίστοιχα, θα δικαιούνται αυτόματα αναβολή των εγχώριων αγώνων τους ενόψει των εκτός συνόρων υποχρεώσεών τους. Πότε υπάρχει σχετικό «κενό».

Βγήκε σήμερα το πρόγραμμα των Play Off 1-4 της φετινής Super League, όπου και συμμετέχουν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.

Εξ’ αυτών οι δύο «αιώνιοι» συνεχίζουν επί του παρόντος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ύστερα από τα αυριανά ματς Ολυμπιακός-Μπόντο Γκλιμτ που είναι η ρεβάνς του 3-0 που έχασαν οι «ερυθρόλευκοι» στη Νορβηγία και το Φιορεντίνα-Παναθηναϊκός που είναι το 2ο της μεταξύ τους σειράς και στο πρώτο οι «πράσινοι» νίκησαν 3-2, θα αποσαφηνιστεί εάν θα συνεχίσουν ή όχι στα προημιτελικά του Europa League και του Conference League αντίστοιχα.

Εάν φτάσουν στους «8» τότε αυτόματα θα δικαιούνται να πάρουν αναβολή σε έναν από τους τότε «κολλητούς» τους αγώνες για την SL και με γνώμονα πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι πολύ πιθανό να βρεθούν στον τελικό του Κυπέλλου ύστερα από το 6-0 της πρώτης τους αναμέτρησης με την ΑΕΚ, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι κενές ημερομηνίες «ελαχιστοποιούνται».

Πόσο δε με γνώμονα πως για τις 17 Μαΐου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί ο final του Κυπέλλου, που είθισται να είναι το τελευταίο παιχνίδι σε top επίπεδο (π.χ. τα Play Out 9-14 θα ολοκληρωθούν μεταγενέστερα), ενώ την ίδια στιγμή στις 7 και 10 Ιουνίου θα γίνουν τα φιλικά της Εθνικής μας με Σλοβακία, Βουλγαρία αντίστοιχα. Αρα οι διεθνείς μας θα συγκεντρωθούν 2 ή 3 Ιουνίου, οπότε αν οι εδώ υποχρεώσεις τους ολοκληρωθούν ύστερα από τις 17/5, δεν θα έχουν προλάβει να πάρουν «ανάσες» ύστερα από μία «κοπιαστική» χρονιά.

Εδώ να θυμίσουμε τι αναφέρει ο ΚΑΠ στο κομμάτι των αναβολών, οι οποίες είναι υποχρεωτικές αν ζητηθούν από club που βρίσκεται στους «8» και πιο μετά των διοργανώσεων της UEFA.

Στην προημιτελική φάση λοιπόν - πάντα και εφόσον το αιτηθεί - θα αναβληθεί το παιχνίδι του στο πρωτάθλημα που παρεμβάλλεται χρονικά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου των «8», στα ημιτελικά έχει το δικαίωμα να επιλέξει εάν επιθυμεί να συμβεί κάτι ανάλογο με εκείνο που παρεμβάλλεται των δύο αναμετρήσεών του για τους «4» (σ.σ. όπως και στους «8» δηλαδή) ή μόνο εκείνο που προηγείται του πρώτου ημιτελικού, ενώ στην περίπτωση που φτάσει μέχρι τον τελικό δεν θα ορίζεται παιχνίδι του για τουλάχιστον επτά ημέρες πριν τον final.

Υπό αυτές τις συνθήκες και εφόσον έχουμε τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο στον επόμενο ευρωπαϊκό γύρο, τότε είναι πιθανόν να αναζητηθούν «ελεύθερες» ημερομηνίες.

Ετσι όπως καταρτίστηκε το πρόγραμμα και με το σκεπτικό πως ο τελικός Κυπέλλου δεν θα πάει «μετά», υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο «κενά» μεσοβδόμαδα.

Το ένα μετά το Πάσχα όπου μάλιστα για τότε ορίστηκαν παιχνίδια για των Play Out 9-14 και το έτερο, μάλλον πιο «τραβηγμένο» ως σενάριο να «προκριθεί», την Τετάρτη πριν τον τελικό, κάτι που όμως είναι λογικό γιατί φαντάζει δύσκολο να πάρει το «χρίσμα»ί.

Αρα αυτή τη στιγμή φαίνεται πως το πρόγραμμα δεν θα έρθει άνω-κάτω αν υπάρξει ανάγκη για μία αναβολή.

Οι «κενές» και «δεσμευμένες» ημερομηνίες από τις 30/3 και έπειτα

Κυριακή 30/3: 1η αγωνιστική Play Off 1-4

Μεσοβδόμαδα: Δεύτεροι Ημιτελικοί Κυπέλλου

Κυριακή 6/4: 2η αγωνιστική Play Off 1-4

Μεσοβδόμαδα: Πρώτοι Προημιτελικοί Europa/Conference

Κυριακή 13/4: 2η αγωνιστική Play Off 1-4

Μεσοβδόμαδα (σ.σ. Μεγάλη Εβδομάδα): Δεύτεροι Προημιτελικοί Europa/Conference

Σαββατοκύριακο 19-20/4: Μεγάλο Σάββατο-Κυριακή Πάσχα

Μεσοβδόμαδα: Κενό

Κυριακή 27/4: 4η αγωνιστική Play Off 1-4

Μεσοβδόμαδα: Πρώτοι Ημιτελικοί Europa/Conference

Κυριακή 4/5: 5η αγωνιστική Play Off 1-4

Μεσοβδόμαδα: Δεύτεροι Ημιτελικοί Europa/Conference

Κυριακή 11/5: 6η αγωνιστική Play Off 1-4

Μεσοβδόμαδα: Κενό

Σάββατο 17/5: Τελικός Κυπέλλου

Μεσοβδόμαδα: Τελικός Europa League

Σαββατοκύριακο 24-25/5: Κενό

Μεσοβδόμαδα: Τελικός Conference