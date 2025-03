Ο Ατρόμητος και ο Παναιτωλικός διεκδικούν την τελευταία θέση που οδηγεί στα Play Off 5-8 και οι Περιστεριώτες ορίζουν την τύχη τους ενόψει του φινάλε.

Κατά τα 3/4 συμπληρώθηκε το «παζλ» των ομάδων που θα συμμετάσχουν στα Play Off 5-8, καθώς Αρης, Αστέρας Aktor και ΟΦΗ έχουν ήδη «φιξάρει» τα «εισιτήριά» τους για το group που υπό προϋποθέσεις οδηγεί στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης περιόδου.

Θυμίζουμε πως όποιοι σύλλογοι βρεθούν εκεί (σ.σ. τερματίσουν δηλαδή στην regular season από την 5η μέχρι και την 8η θέση) θα διαιρέσουν με το ήμισυ τους βαθμούς που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια (σ.σ. η στρογγυλοποίηση πάει προς τα πάνω), θα παίξουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας και στο φινάλε του μίνι τουρνουά η ομάδα που θα είναι 5η (σ.σ. θα προστεθούν οι πόντοι που θα συγκεντρώσουν σε αυτό το «πρωτάθλημα» με το 50% της regular season που θα διατηρήσουν) θα περιμένει να δει ποιος θα κατακτήσει το Κύπελλο, ώστε να μάθει εάν θα συμμετάσχει ή όχι στα προκριματικά του Conference League της επόμενης περιόδου. Εφόσον η δεύτερη τη τάξει διοργάνωση καταλήξει σε club που θα βρίσκεται στα Play Off 1-4 τότε θα παίξει στην Ευρώπη, σε διαφορετική περίπτωση όχι.

Πλέον ενόψει του φινάλε της άλλης Κυριακής (9/3) έχουν απομείνει Ατρόμητος και Παναιτωλικός να «παλεύουν» για την τελευταία θέση και όλα θα κριθούν στο νήμα.

Οι Περιστεριώτες των 34 πόντων θα υποδεχθούν τότε τον Παναθηναϊκό και οι Αγρινιώτες των 32 τον Λεβαδειακό, ενώ σε ενδεχόμενη μεταξύ τους ισοβαθμία οι «κυανοκίτρινοι» θα είναι από πάνω.



Ετσι ενόψει του φινάλε…

Ο Ατρόμητος για να μπει στην 8άδα θέλει να μην κερδίσει ο Παναιτωλικός τον Λεβαδειακό ή εκείνος να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα με τα «καναρίνια» (σ.σ. εννοείται πως αν ο ίδιος κερδίσει, δεν ασχολείται με τα δρώμενα στο Αγρίνιο).



Ο Παναιτωλικός για να μπει στην 8άδα θέλει να νικήσει τον Λεβαδειακό, να μην κερδίσει ο Ατρόμητος τον Παναθηναϊκό και να μην προκύψει τριπλή ισοβαθμία στους 35 με τον Ατρόμητο και τον Αστέρα Aktor που θα συμβεί εάν εκείνος επικρατήσει, το Ατρόμητος-Παναθηναϊκός λήξει ισόπαλο και ο Αστέρας Aktor χάσει από τον Πανσερραϊκό στην Τρίπολη.

Πριν από τις αναμετρήσεις της 25ης και προτελευταίας αγωνιστικής της regular season αλγόριθμος του Football Meets Data που υπολογίζει τις πιθανότητες των ομάδων ώστε να πετύχουν τον στόχο τους με βάσει το πρόγραμμα, την κατάσταση που βρίσκονται και όλα τα παρεμφερή, έδινε στον Παναιτωλικό 70% πιθανότητες να μπει στο «5-8» και στον Ατρόμητο 35% (σ.σ. τότε μαθηματικά στην «εξίσωση» βρίσκονταν ακόμη Αστέρας Aktor, ΟΦΗ, Λεβαδειακός).

Greek 🇬🇷 Super League update (Matchday 25) 🚨



▪️ Big derby in Athens: Olympiacos beat AEK 0-1 away!

▪️ Olympiacos with a massive +16% to their title chances, AEK lost the same amount

▪️ PAOK secured a Top 4 finish, Aris will have to settle with a Europe PO

▪️ AEK lost -15% in… pic.twitter.com/L0SKuAmdZ7