Με Ντραγκόφσκι και Ουναΐ, αλλά χωρίς επτά παίκτες κόντρα στον Βόλο

Οι Ντραγκόφσκι και Ουναΐ τέθηκαν στην διάθεση του Ρουί Βιτόρια, ο οποίος είδε την αποστολή του να αριθμεί συνολικά επτά απουσίες. Θλάσεις δευτέρου βαθμού έδειξαν οι εξετάσεις των Μπακασέτα και Πάλμερ-Μπράουν.

Ο Ρουί Βιτόρια είδε τους Ντραγκόφσκι και Ουναΐ να τίθενται τελευταία στιγμή στην διάθεσή του για τον αγώνα με τον Βόλο την Κυριακή (16/02-17:00), με τον πρώτο να συμμετέχει κανονικά στην σημερινή προπόνηση και τον δεύτερο να βγάζει μέρος της, αλλά να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή.

Ο Πορτογάλος τεχνικός του Παναθηναϊκού μέτρησε αρκετές απουσίες για το αυριανό παιχνίδι με την ομάδα της Μαγνησίας, όπως αναμενόταν. Εκείνες έφτασαν συνολικά τις επτά, αφού οι Βαγιαννίδης (τιμωρημένος, ατομικό), Πελίστρι (ατομικό), Αράο (ατομικό), Μπακασέτας (θεραπεία), Πάλμερ-Μπράουν (θεραπεία), Γεντβάι (θεραπεία) και Ιωαννίδης (τιμωριμημένος) δεν μπόρεσαν να δώσουν το «παρών». Οι πρώτοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών ενώ ο Ιωαννίδης είχε δηλωθεί, μαζί με τον τραυματία Βαγιαννίδη, να εκτίσουν τις ποινές τους στο συγκεκριμένο ματς.

Οι πρώτες εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για θλάσεις που υπέστησαν οι Μπακασέτας και Πάλμερ-Μπράουν επιβεβαιώθηκαν, με τις εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκαν, να δείχνουν πως έχουν αμφότεροι πάθει θλάση δευτέρου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Φικάι, Μπρέγκου, Νταμπίζας.

