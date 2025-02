Μετά την ισοπαλία κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, ο Ολυμπιακός είδε την ΑΕΚ να πλησιάζει στο -2 αλλά παραμένει σε θέση ισχύος έναντι των Ευρωπαίων ανταγωνιστών του για την απευθείας θέση στο επόμενο Champions League. Τι έκανε η Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Πρωτοπόρος στη Stoiximan Superleague παρέμεινε ο Ολυμπιακός μετά το πέρας της 22ης αγωνιστικής, τέσσερις «στροφές» πριν τη λήξη της κανονικής περιόδου. Ωστόσο, οι Ερυθρόλευκοι είδαν το «μαξιλαράκι» των 4 βαθμών να εξαφανίζεται, καθώς η ισοπαλία τους απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πλησιάσει σε απόσταση βολής (-2).

Η κούρσα του τίτλου, έτσι, παρέμεινε εξαιρετικά αμφίρροπη, με τους Πειραιώτες να στοχεύουν στο φετινό πρωτάθλημα εκτός από τον τίτλο αυτόν καθ' αυτόν και για έναν ακόμα σημαντικό λόγο: την απευθείας συμμετοχή στη League Phase του επόμενου Champions League.

Όπως έχει επισημανθεί το τελευταίο διάστημα, η UEFA θα δώσει ένα από τα 36 εισιτήρια στην πρωταθλήτρια ομάδα από τις Top-11 Λίγκες και κάτω με την υψηλότερη βαθμολογία στο club ranking. Και ο Ολυμπιακός ως πρωτοπόρος του ελληνικού πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή οδηγεί την κούρσα, όντας συνολικά 3ος στην επιμέρους κατάταξη πίσω από τις Ρέιντζερς και Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

[📊 DIRECT UCL ENTRY - CHAMPIONS PATH]



Olympiacos' 🇬🇷 lead in Greek league was cut from 4 to 2 pts this weekend.



Dinamo 🇭🇷 cut their deficit to 1st place from 7 to 5 pts.



Olympiacos 🇬🇷 can overtake Dinamo 🇭🇷 if they get 1 win (or 2 draws) in UEL Round of 16.



Everyone below… pic.twitter.com/tcwhXsyS67