Οι πιθανότητες Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ να κατακτήσουν το πρωτάθλημα

Οι ανανεωμένες, μετά την 22η αγωνιστική, πιθανότητες Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League είχε κερδισμένη την ΑΕΚ στην μάχη για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ από την άλλη Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είδαν τις πιθανότητές τους να μειώνονται...

Η Ένωση με την επιβλητική της νίκη επί του Πανσερραϊκού μείωσε την διαφορά από τους πρωτοπόρους «ερυθρόλευκους» που ήρθαν ισόπαλοι στο Καραϊσκάκη με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ ο Παναθηναϊκός με την ήττα του από τον Άρη την είδε να πηγαίνει στους 5 από τους 4 πόντους.

Έτσι, σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data οι πιθανότητες του Ολυμπιακού για κατάκτηση του τίτλου μειώθηκαν κατά 4%, της ΑΕΚ ανέβηκαν κατά 8% και του Παναθηναϊκού έπεσαν κατά 6%.

⚽🔥 Greek 🇬🇷 Super League update (Matchday 22):



▪️ AEK Athens saw the biggest gain in Top 2 chances (+14%) and 🏆 chances (+8%).

▪️ Panathinaikos had the biggest drop in Top 2 chances (-16%) and 🏆 chances (-6%).

▪️ PAOK gained +5% in Top 2 probability.

▪️ Olympiacos dropped… pic.twitter.com/Z1qUzv5d8C