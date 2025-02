Η UEFA πόσταρε «πράσινο» Μπρινιόλι και ο Παναθηναϊκός απάντησε με Ντραγκόφσκι

Η UEFA ανέβασε την τριπλή απόκρουση του Μπρινιόλι με την Βιγιαρεάλ και ο Παναθηναϊκός της απάντησε με... Ντραγκόφσκι.

Μία τρομερή «στοιχομυθία» εξελίθχηκε στα social media μεταξύ της UEFA και του Παναθηναϊκού. Ο λογαριασμός που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στην πλατφόρμα X για το Europa League ανέβασε το στιγμιότυπο με την τριπλή επέμβαση που είχε κάνει πέρυσι ο Μπρινιόλι στο εκτός έδρας ματς με την Βιγιαρεάλ για τους ομίλους της διοργάνωσης, όπου οι «πράσινοι» είχαν ηττηθεί με 3-2.

Στην ανάρτηση αυτή έκαναν ταγκ και το «τριφύλλι», το οποίο απάντησε μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στην πλατφόρμα αυτή μ' έναν απρόσμενο τρόπο. Πόσταρε ένα βίντεο από την απόκρουση πέναλτι που είχε κάνει ο νυν τερματοφύλακας της ομάδας, Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στο εντός έδρας ματς, στο οποίο οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0 και πήραν τελικά την πρόκριση.

Στην λεζάντα έγραψαν: «Γεια σου Europa League, προς πληροφόρησή σου είμαστε στην σεζόν του Δράκου». Δείτε παρακάτω το ποστάρισμα-απάντηση του Παναθηναϊκού:

Hi 👋 @EuropaLeague

FYI we are in the Dragon SZN 🐉 pic.twitter.com/tjEK76WxYa