«Η Λέφσκι Σόφιας θέλει δανεικό τον Μπακαγιόκο από τον ΠΑΟΚ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Βουλγαρία, η Λέφσκι Σόφιας ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Τιεμουέ Μπακαγιόκο από τον ΠΑΟΚ.

Ο Βούλγαρος δημοσιογράφος Μετόντι Σουμάνοφ έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X όπου ανέφερε πως η Λέφσκι Σόφιας προσπαθεί να πάρει τον Τιεμουέ Μπακαγιόκο από τον ΠΑΟΚ.

Levski are reportedly trying to get PAOK midfielder Tiémoué Bakayoko, previously of Monaco, Chelsea and AC Milan, on loan until the end of the season. The Blues are ready to cover 50% of his wages pic.twitter.com/ffdUvHTvnb