Πως μοιράζονται οι πιθανότητες Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ σχετικά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η 21η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την Λαμία, όμως ήδη ξέρουμε την μεγάλη κερδισμένη του ΣΚ στην μάχη του πρωταθλήματος και αυτή δεν είναι άλλη από την ΑΕΚ λόγω της μεγάλης νίκης της επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Οι «κιτρινόμαυροι» με το διπλό που πήραν αύξησαν, σύμφωνα με το Football Meets Data, κατά 4% τις πιθανότητες που έχουν να πάρουν τον τίτλο, την ώρα που οι αντίστοιχες του «δικέφαλου» της Θεσσαλονίκης μειώθηκαν κατά 3%.

Κερδισμένος, σε αυτό το κομμάτι, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο αλγόριθμο είναι και ο Παναθηναϊκός μετά την εκπληκτική ανατροπή που έκανε με τον ΟΦΗ, καθώς αύξησε κατά 1% τις πιθανότητές του.

Βέβαια, με τους 4 πόντους που έχει διαφορά από ΑΕΚ και «τριφύλλι», ο Ολυμπιακός παραμένει το μεγάλο φαβορί, μόνο που οι πιθανότητές του, μετά το διπλό που έκανε στην Λιβαδειά μειώθηκαν κατά 2%

⚽️🔥 Greek 🇬🇷 Super League update (Matchday 21) 🚨



▪️AEK with a big away win at PAOK, adds +4% in 🏆 chances

▪️Olympiacos holds the 4 pts lead ahead of AEK and Panathinaikos (who also won after trailing 0-2 to OFI)

▪️Aris capitalized on PAOK's defeat and came within 3 pts to… pic.twitter.com/f3YAjHXAmu