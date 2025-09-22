ΠΑΟΚ: Η Μακάμπι Τελ Αβίβ σε πρώτο πλάνο

ΠΑΟΚ: Η Μακάμπι Τελ Αβίβ σε πρώτο πλάνο

Σταύρος Σουντουλίδης
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου

Οι «ασπρόμαυροι» του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να κάνουν πρεμιέρα στη League Phase με Europa League με μοναδικό στόχο τη νίκη κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα.

Χωρίς τον τραυματία Δημήτρη Πέλκα ξεκίνησε η μίνι προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την πρώτη αναμέτρηση στη League Phase του Europa League της σεζόν 2025-26 κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» θα ολοκληρωθεί με μια προπόνηση το απόγευμα της Τρίτης (23/9) στις 17:00 στη Νέα Μεσημβρία.

Πιο αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης»:

«Οι βασικοί της αναμέτρησης κόντρα στον Παναιτωλικό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης, οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της τακτικής, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό δίτερμα.

 

Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση στον δεξιό δικέφαλο. Ο Έλληνας διεθνής ξεκίνησε θεραπεία και η επιστροφή του αναμένεται μετά τη διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων τον Οκτώβριο.

Την Τρίτη (23.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00 στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Νωρίτερα στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Τους ποδοσφαιριστές θα εκπροσωπήσει ο Μπάμπα.

Η Μακάμπι θα δώσει τη δική της συνέντευξη στις 18:15».

