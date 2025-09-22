ΠΑΟΚ: Η Μακάμπι Τελ Αβίβ σε πρώτο πλάνο
Χωρίς τον τραυματία Δημήτρη Πέλκα ξεκίνησε η μίνι προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την πρώτη αναμέτρηση στη League Phase του Europa League της σεζόν 2025-26 κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» θα ολοκληρωθεί με μια προπόνηση το απόγευμα της Τρίτης (23/9) στις 17:00 στη Νέα Μεσημβρία.
Πιο αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης»:
«Οι βασικοί της αναμέτρησης κόντρα στον Παναιτωλικό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης, οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της τακτικής, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό δίτερμα.
Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση στον δεξιό δικέφαλο. Ο Έλληνας διεθνής ξεκίνησε θεραπεία και η επιστροφή του αναμένεται μετά τη διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων τον Οκτώβριο.
Την Τρίτη (23.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00 στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.
Νωρίτερα στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Τους ποδοσφαιριστές θα εκπροσωπήσει ο Μπάμπα.
Η Μακάμπι θα δώσει τη δική της συνέντευξη στις 18:15».
