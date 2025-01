Οι Φακούντο Πελίστρι και Αντονι Μαρσιάλ συνυπήρξαν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το βράδυ θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο μεγάλο ματς του ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ. Τι είπε ο Ουρουγουανός για τον Γάλλο, αμέσως μόλις υπέγραψε στο αγγλικό club.

Ωρα ντέρμπι απόψε (19/1) στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ σε έναν αγώνα πρώτης γραμμής.

Πρόκειται για clubs με τεράστιο brand name που διαθέτουν παίκτες ποιότητας με… άριστη γνώση της μπάλας, ενώ ας μην λησμονούμε ότι και το διακύβευμα είναι τεράστιο.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται μόλις στο «-1» από τους «κιτρινόμαυρους» που θα φιλοξενήσουν στην 3η και 2η αντίστοιχα θέση της κατάταξης, άρα κάθε πόντος, κερδισμένος ή χαμένος, χαρακτηρίζεται τουλάχιστον σημαντικός.

Στον αγωνιστικό χώρο θα δούμε ποδοσφαιριστές που τα ονόματά τους έχουν κατά καιρούς απασχολήσει το παγκόσμιο football και μάλιστα θα υπάρχει έντονο…άρωμα Old Trafford.

Βλέπετε οι Φακούντο Πελίστρι και Αντονι Μαρσιάλ συνυπήρξαν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αγωνίστηκαν ταυτόχρονα σε ένα «κολοσσό», κάτι που μεταξύ άλλων αποτυπώνει ακόμη περισσότερο το «μέγεθος» της αναμέτρησης που έπεται.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι δυο τους θα έχουν πολλά να θυμηθούν πριν και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αφού μέχρι και πέρσι ανήκαν στους «Κόκκινους Διάβολους».

Ο διεθνής Γάλλος επιθετικός της Ενωσης πήγε εκεί το 2015 έναντι 40 plus εκατομμυρίων προερχόμενος από τη Μονακό και με εξαίρεση έναν εξάμηνο δανεισμό του στη Σεβίλλη, ήταν ανελλιπώς στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι, οπότε αποχώρησε ως ελεύθερος και λίγες εβδομάδες ύστερα έγινε κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας.

