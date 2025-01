«Ξανά για Βιετέσκα ο ΠΑΟΚ»

Στην Ιταλία έφεραν τον διεθνή Πολωνό κεντρικό αμυντικό Ματέους Βιετέσκα εκ νέου στο «προσκήνιο» του ΠΑΟΚ.

Στο «προσκήνιο» του ΠΑΟΚ επανέφεραν οι Ιταλοί τον Ματέους Βιετέσκα, για τον οποίο και το περασμένο καλοκαίρι υπήρχαν πολλά σχετικά δημοσιεύματα.

Ο Πολωνός στόπερ όμως έμεινε στην Κάλιαρι με την οποία μετρά μέχρι στιγμής επτά συμμετοχές σε Serie A και Κύπελλο Ιταλίας, αλλά όπως μετέδωσαν σχετικά η περίπτωσή του απασχολεί εκ νέου τον Δικέφαλο.

Τα σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδεχόμενο δανεισμό του 27χρονου κεντρικού αμυντικού από την ομάδα της Σαρδηνίας στους πρωταθλητές Ελλάδος, που θα διατηρούν και οψιόν απόκτησής του.

Παράλληλα υποστηρίζουν πως ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να αλλάξει φανέλα και ζήτησε ο ίδιος μεταγραφή, με σκοπό να πάει κάπου που να παίζει περισσότερο, ώστε να επιστρέψει έτσι στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

Potrebbe riaprirsi una pista estera per Mateusz #Wieteska 💥#Paok Salonicco interessato al polacco in uscita dai rossoblù, ma l'operazione non è semplice 👇https://t.co/ETAYdVkC90