Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την ποινή στον Ραζβάν Λουτσέσκου, την επιμονή του Ρουμάνου τεχνικού, τις σωστές αιτιάσεις του ΠΑΟΚ και το πρόβλημα που πλέον είναι σοβαρότατο και καλείται να διαχειριστεί ο πρωταθλητής.

Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο για την ατιμωρησία του Ντάνιελ Βέγκα και του Ερικ Λαμέλα στο ματς πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Ισως να έχει δίκιο και για την ατιμωρησία του Μάριου Ηλιόπουλου, αν και την επίσκεψή του στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, την έκανε μετά από συνεννόηση και με τον Δικέφαλο και με τον παρατηρητή του ματς.

Σίγουρα έχει δίκιο για την κατάσταση που αντιμετώπισε η αποστολή του στην parking area της OPAP Arena. Εφόσον λέμε ότι ζούμε στο 2024 και ότι καταβάλλεται προσπάθεια από όλους για μια διαφορετική σελίδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ούτε ένας δεν επιτρέπεται να ειρωνεύεται παίκτες, προπονητικό τιμ και σταφ. Ούτε ένας! Κι αν ήμουν στη θέση του Ηλιόπουλου, θα είχα ήδη απαγορεύσει για 2-3 χρόνια την είσοδο και των τεσσάρων «πρωταγωνιστών» φίλων της ΑΕΚ στο γήπεδο. Δεν βρισκόμαστε ούτε σε εποχές «Ριζούπολης», ούτε «Λεωφόρου με Ευθυμιάδη», ούτε παλιάς Τούμπας που γινόταν η νύχτα μέρα και απλώνονταν τα... ψαρικά στον πάγκο του Ολυμπιακού, ούτε, ούτε, ούτε...

Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο για τους (σωστούς) μηδενισμούς στη θητεία του «δικού» του, Βαγγέλη Γραμμένου. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο για το ότι πολλοί δεν έχουν αντιληφθεί πως η εκλογή του Μάκη Γκαγκάτση δεν έγινε για να... εξυπηρετεί ο Γκαγκάτσης τα συμφέροντα της αγαπημένης ομάδας του. Αλλά για να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας μιας ομοσπονδίας, η οποία χρόνια τώρα είναι ταυτισμένη με τη διαιτησία και όχι με τα ουσιαστικά ζητήματα και προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πέραν τούτων, όμως, τι;

Ο... πόλεμος του συστήματος σε ομάδα με 2 πρωταθλήματα, 4 Κύπελλα, 6 τελικούς

Μήπως δεν έπρεπε να τιμωρηθεί ο Λουτσέσκου και όλοι οι υπόλοιποι; Μήπως είναι αθώοι; Μήπως δεν έκανε τίποτα; Μήπως κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν έκαναν τίποτα; Και σε τελική ανάλυση, ας μας πει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ πόσο θα... έριχνε στον προπονητή του. Σε έναν προπονητή ο οποίος έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα τα τελευταία χρόνια αλλά συνεχίζει να λέει ότι τον πολεμά το σύστημα! Πολεμά το σύστημα δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει σε πέντε χρόνια όσα πρωταθλήματα είχε κερδίσει από το 1926! Μια ομάδα που έχει κατακτήσει από το 2016 μέχρι το 2024 περισσότερα Κύπελλα από όσα είχε κατακτήσει από το έτος ίδρυσής της φτάνοντας σε 6 από τους 8 τελευταίους τελικούς! Μιλάμε για φοβερό πόλεμο του συστήματος στον ΠΑΟΚ! Τόσο φοβερός πόλεμος που ο Δικέφαλος έχει κατακτήσει από το 2016 έως σήμερα συνολικά όσους τίτλους (πρωταθλήματα + Κύπελλα) έχει πάρει και ο Ολυμπιακός: έξι!



Είναι ανιστόρητος ο Λουτσέσκου; Οχι βέβαια. Πανέξυπνος είναι. Εχει τους δικούς του λόγους να κάνει ό,τι κάνει. Και εκείνη τη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια η αλήθεια είναι πως μέχρι την αποχώρηση της αποστολής του ΠΑΟΚ, η συμπεριφορά του δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το ματς πρωταθλήματος. Ακουσε πολλά, ανέχθηκε πολλά, αντέδρασε μόνο μετά από όσα του είπε ο Περέιρα, έφυγε «σφαίρα» προς τα αποδυτήρια αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα για να αυτοπροστατευτεί και να καλμάρει – ούτε χειραψία με τον Αλμέιδα δεν πρόλαβε να κάνει. Μετά, όμως, τι; Κουτρουβάλα από τα σκαλάκια του πούλμαν; Για να κυνηγήσει οπαδούς της αντίπαλης ομάδας με σπριντ α λα Γιουσέιν Μπολτ; Αυτά τα έκανε ο Αλέφαντος πριν από 40 χρόνια, ουδείς άλλος!

Τα όρια και οι αντοχές

Δικαστές δεν είμαστε για να αξιολογούμε την ποινή. Το σίγουρο είναι πως η απόφαση της ΔΕΑΒ για πρόστιμο επειδή υπήρχε «κενό νόμου» ήταν... κενή. Πολύ πιθανό είναι επίσης αυτή η ποινή για τετράμηνο αποκλεισμό από τα γήπεδα να μειωθεί. Ομως η ουσία δεν αλλάζει. Και αντιγράφω από το κείμενο της 21ης Οκτωβρίου μετά από όσα είχε κάνει ο Λουτσέσκου στην OPAP Arena στο ματς πρωταθλήματος: Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει την πολυτέλεια να ανέχεται συμπεριφορές τύπου Λουτσέσκου στα γήπεδα. Δεν το αντέχει. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, είναι δικαίωμά του. Αν δεν επιθυμεί, η πολύ απλά δεν μπορεί να βάλει όρια στον προπονητή του, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε κάθε σύλλογο. Όμως η ελληνική ποδοσφαιρική κοινωνία – επαναλαμβάνω ειδικά αυτή την ευαίσθητη περίοδο – δεν αντέχει τέτοιου είδους νοοτροπίες. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει αναγνωρίσει προ πολλού στον Λουτσέσκου ότι είναι προπονηταράς. Το κέρδισε με το σπαθί του, δεν του το χάρισε κανείς. Ομως την ίδια στιγμή δεν έχει ανάγκη από συμπεριφορές, δηλώσεις και μηνύματα σαν του Λουτσέσκου. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από ενσυναίσθηση και σεβασμό επιπέδου Γιοβάνοβιτς και Μεντιλίμπαρ, τους οποίους δεν θα ακούσετε σχεδόν ποτέ να μιλούν για τη διαιτησία και αντιπάλους. Κι όταν, σπανίως, το κάνουν, θα έχουν σοβαρό λόγο, τον οποίο θα υποστηρίξουν άπαξ και τέλος».

H συγγνώμη του Μανόλο και η απάντηση του Λουτσέσκου

Αντί επιλόγου, ιδού η δήλωση του Μανόλο Χιμένεθ το 2019, όταν αρχικά είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό για 15 μέρες και εν συνεχεία με παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα με αποκλεισμό για 45 μέρες λόγω του... μεσαίου δαχτύλου που είχε υψώσει προς την κερκίδα της Λεωφόρου: «Βρίσκομαι πολλά χρόνια στα γήπεδα και καταλαβαίνω απόλυτα ότι δεν υπάρχει η παραμικρή δικαιολογία για τη συμπεριφορά μου στο χθεσινό αγώνα. Καταλαβαίνω απόλυτα και όσους έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν. Σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής και προπονητικής μου καριέρας ποτέ δεν κρύφτηκα και ουδέποτε αρνήθηκα να αναλάβω τις ευθύνες μου. Είμαι ειλικρινά μεταμελημένος και οφείλω μια μεγάλη συγγνώμη πρώτα απ’ όλα απέναντι στην ομάδα μου, η ιστορία και το ήθος της οποίας δεν συνάδουν με τέτοιες συμπεριφορές. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να προσβάλλω τον κόσμο του Παναθηναϊκού, απεναντίας τους σέβομαι απόλυτα, όπως και την ομάδα τους, και η άσχημη αντίδρασή μου είχε να κάνει με έναν συγκεκριμένο οπαδό, ο οποίος από την αρχή του αγώνα με έβριζε στα ιταλικά πίσω από τον πάγκο μου.Ούτε αυτό όμως μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ή ελαφρυντικό για εμένα. Για μια ακόμα φορά ζητάω συγγνώμη από όλους όσους πρόσβαλα με την συμπεριφορά μου».

Χωρίς περαιτέρω σχόλια. Ανάγνωση γνωρίζουμε και η σύγκριση είναι αναπόφευκτη με τη σημερινή δήλωση του Ρουμάνου κόουτς...

Υ.Γ.: “I am like this. Take it or leave it. I put fire on my job, I protect my team and between us and these people there is a huge ‘sympathy' from 2018, when for us the title was taken. This is the story. This is the reality. This will remain forever, whatever it will come in the future. In my soul there will be forever this situation of 2018”. Αυτά είχε πει πριν από ενάμιση μήνα στη συνέντευξη Τύπου ο Λουτσέσκου.

Και το θέμα πλέον είναι – ανεξάρτητα από την απόφαση της επιτροπής Εφέσεων – τι θα κάνει μακροπρόθεσμα ο Ιβάν Σαββίδης. Take it or leave it? Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.