Η Athens Kallithea έχει στη σεζόν ρεκόρ 0-4-2 κόντρα στους κατά τεκμήριο «μεγάλους», ενώ απέναντι στους υπόλοιπους της κατηγορίας έχασε σε τέσσερα από τα εννέα παιχνίδια της. Δηλαδή το ποσοστό ηττών της είναι 33,3% με το «Big-5» και 44,4% κόντρα στις άλλες ομάδες της κατηγορίας!

Την έκπληξη της αγωνιστικής έκανε απόψε (16/12) η Athens Kallithea καθώς δεν έχασε από τον Ολυμπιακό, τον ισοφάρισε στο 90’+2’ της μεταξύ τους αναμέτρησης και έτσι το παιχνίδι τους έληξε ισόπαλο 1-1.

Χάρις σε αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι μόνη τελευταία αλλά ελέω καλύτερης επίθεσης στο πρωτάθλημα ξεκόλλησε από την 14η θέση και έστειλε εκεί μέσω ισοβαθμίας τη Λαμία, όμως την ίδια στιγμή κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό αφού βρίσκεται στο «-4» από τη σωτηρία της και παραμένει χωρίς νίκη.

Το οξύμωρο δε με την ομάδα είναι πως οι μισοί της πόντοι - τέσσερις από τους εννέα - προήλθαν στα παιχνίδια της κόντρα στο λεγόμενο εγχώριο «Big-5», αφού σε έξι μέχρι στιγμής αντίστοιχες αναμετρήσεις της γνώρισε μόνο δύο ήττες, από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τον Αρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Αντίθετα απέσπασε 2-2 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ως γηπεδούχος στο «Απόστολος Νικολαϊδης» αναδείχθηκε ισόπαλη με Παναθηναϊκό (2-2), ΑΕΚ (0-0) και πλέον και τους [ερυθρόλευκους» (1-1).

Ετσι με τους «μεγάλους» «τρέχει» ρεκόρ 0-4-2 (με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ ισοφάρισε στον έξτρα χρόνο, με Παναθηναϊκό ισοφαρίστηκε εκείνη στις καθυστερήσεις), ενώ την ίδια στιγμή στα εννέα από τα άλλα της παιχνίδια η αντίστοιχη επίδοσή της είναι 0-5-4.

Δηλαδή κόντρα στο «Big-5» χάνει σε επίπεδο ποσοστού το 33,3% (2/6) των αγώνων της και στα υπόλοιπα ματς η αντίστοιχη επίδοση «ανεβαίνει» στο 44,4% (4/9)!

Η Athens Kallithea με το Big-5

VS ΑΕΚ: 0-0, ;

VS Αρης: ;, 0-2

VS Ολυμπιακό: 1-1, 1-2

VS Παναθηναϊκό: 2-2, ;

VS ΠΑΟΚ: ;, 2-2

Σύνολο: 0-4-2

Γκολ: 6-9

*Στα αποτελέσματα αναφέροντα πρώτα εκείνα που είναι γηπεδούχος.

Με τους υπόλοιπους

Σύνολο: 0-5-4

Γκολ: 8-16