Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του «Football Meets Data» ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή τις περισσότερες πιθανότητες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, αφήνοντας παράλληλα εκτός τετράδας τον Παναθηναϊκό.

Για ακόμη μια χρονιά, το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League δείχνει άκρως ανταγωνιστικό, με τη διαφορά του πρωτοπόρου Άρη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή μόλις πέντε βαθμούς πιο πάνω από τον 6ο Παναθηναϊκό.

Ο γνωστός λογαριασμός του «X» (πρώην twitter) «Football Meets Data» που φημίζεται για τους αλγόριθμους του, έκανε την πρόβλεψη του για τον φετινό πρωταθλητή. Σύμφωνα με τον γνωστό λογαριασμό, ο αλγόριθμος του αναδεικνύει αυτή τη στιγμή πρωταθλητή τον Ολυμπιακό, ελάχιστα πιο πάνω από τον ΠΑΟΚ που προβλέπει 2ο στη βαθμολογία.

Τρίτη σύμφωνα με τον συγκεκριμένο αλγόριθμο θα τερματίσει η ΑΕΚ, ενώ ο Άρης που οδηγεί την κούρσα τη δεδομένη στιγμή θα τερματίσει στην 4η θέση. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη προβλέπεται να τερματίσει στην 5η θέση και να μείνει εκτός τετράδας, με τον ΟΦΗ, τον Παναιτωλικό και τον Αστέρα AKTOR να ακολουθούν.

Όσον αφορά τη μάχη της παραμονής, ο αλγόριθμος προβλέπει τον Λεβαδειακό και την Athens Kallithea να επιστρέφουν στην Super League 2.

🆕 Following requests of our Greek 🇬🇷 subscribers, we have now posted the predictions for Greek Super League 🇬🇷 on our subscribers' feed on 𝕏.



🔹 Our model gives Olympiacos the highest chances to win the title, but it's close.💥



🔹 Top 4 race looks very tight with 5 teams… pic.twitter.com/XHBI7P1mP7