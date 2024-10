UEFA για Μπάλντοκ: «Είμαστε βαθύτατα λυπημένοι, οι σκέψεις μας με την οικογένειά του»

Η UEFA αποχαιρέτησε κι εκείνη με την σειρά της τον Τζορτζ Μπάλντοκ μέσω ποσταρίσματος που έκανε στα social media εκφράζοντας την βαθύτατη λύπη της και τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους της.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εξέφρασε την βαθύτατη λύπη της για τον θάνατο του ποδοσφαριστή του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ μέσω ποσταρίσματος που έκανε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media ενώ φυσικά δεν παρέλειψε να ευχηθεί συλλυπητήρια προς την οικογένειά του, τους οικείους του και τους συμπαίκτες του.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν τόνισε στο συνέδριο της ECA στην Ελλάδα πως το τραγικό αυτό συμβάν μας βοηθάει να θυμηθούμε τι είναι σημαντικό στην ζωή.

Η ανάρτηση της UEFA:

«Εκ μέρους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας, είμαστε βαθύτατα λυπημένοι με την απώλεια του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ. Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινά συλλυπητήριά μας είναι με την οικογένεια, τους οικείους και τους συμπαίκτες του»

On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of Panathinaikos and Greece defender George Baldock.



Our thoughts and heartfelt condolences go out to his family, friends, and teammates. pic.twitter.com/78zJwDjBIP