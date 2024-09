Πως υποδέχθηκαν τα media σε Γαλλία, Αγγλία, Κροατία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες την είδηση της μεταγραφής του Ντέγιαν Λόβρεν στον ΠΑΟΚ.

Ο ερχομός του Ντέγιαν Λόβρεν στον ΠΑΟΚ δεν έκανε αίσθηση μόνο εντός συνόρων, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας έκλεισαν στο… παρά ένα την σπουδαία μεταγραφή του Κροάτη άσου, τον περιμένουν στη Θεσσαλονίκη και η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου.

Το να πάρει την απόφαση ένας παίκτης με το βιογραφικό του 35χρονου ποδοσφαιριστή να έρθει για να κλείσει την καριέρα του στην Ελλάδα ύστερα από πολλά χρόνια εξαιρετικής παρουσίας σε ομάδες υψηλού επιπέδου προκάλεσε αίσθηση, γι’ αυτό και η είδηση παίζει ψηλά στον ευρωπαϊκό Τύπο, με πιο χαρακτηριστική αναφορά από τη «Mozzartsport» που χαρακτηρίζει τον Λόβρεν, αντιπυραυλική ασπίδα που έχει ο ΠΑΟΚ στις βόμβες της Αθήνας.

Greek side PAOK are closing in on deal to sign former #LFC defender Dejan Lovren from Lyon.



Early Life and Career: Dejan Lovren was born on July 5, 1989, in Zenica, which was then part of Yugoslavia (now Bosnia and Herzegovina). His family moved to Germany during the Bosnian War… pic.twitter.com/EI8Jpa1YfO