Ο Ζεράρδο Σεοάνε επέστρεψε στον πάγκο της Γιουνγκ Μπόις και είναι εκείνος που θα αναλάβει την ελβετική ομάδα απέναντι στον ΠΑΟΚ στο... ραντεβού τους για το Europa League την Πέμπτη (6/11).

Αλλαγή προπονητή για την Γιουνγκ Μπόις μερικά 24ωρα πριν το ματς με τον ΠΑΟΚ. Η θητεία του Τζόρτζιο Κοντίνι στον πάγκο της ελβετικής ομάδας διήρκησε λιγότερο από έναν χρόνο, αποχώρησε και τη θέση του ήρθε να καλύψει ένας παλιός γνώριμος του συλλόγου.

Ο λόγος για τον Ζεράρδο Σεοάνε που ήταν προπονητής της Γιουνγκ Μπόις το διάστημα 2018-2021, κατά τη διάρκεια των οποίων κατέκτησε τρία -σερί- πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Ελβετίας. Μετά από το επιτυχές πέρασμά του από τους Ελβετούς, ο Σεοάνε πήγε στη Γερμανία για λογαριασμό των Λεβερκούζεν και Γκλάντμπαχ, ενώ πλέον ετοιμάζεται υπέγραψε έως το 2028 και ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο του προσεχούς αντιπάλου του ΠΑΟΚ στο Europa League.

Θυμίζουμε ότι ο Δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί την Γιουνγκ Μπόις την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου (22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης. Το ντεμπούτο του θα το πραγματοποιήσει την προσεχή Κυριακή απέναντι στη Βασιλεία (2/11, 17:30) για το πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι ο Κοντίνι ήταν στον πάγκο της ομάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό νωρίτερα μέσα στη σεζόν.