Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν ΠΑΟΚ και Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Έξι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έμειναν για διαφορετικούς λόγους εκτός της σημερινής προπόνησης, με την οποία ξεκίνησε, ουσιαστικά, η μίνι προετοιμασία για την αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Αποστολή εξετελέσθη και στο Κύπελλο Ελλάδας για τον ΠΑΟΚ, που κέρδισε με 4-1 την ΑΕΛ στο γήπεδο της Τούμπας. Επόμενη πρόκληση για τον Δικέφαλο η εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα της μεσοβδόμαδης αναμέτρησης ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στην πισίνα και το γυμναστήριο. Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο για ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κατοχής της μπάλας και στο φινάλε οικογενειακό διπλό.

Οι Δημήτρης Πέλκας, Δημήτρης Χατσίδης και Ζόαν Σάστρε ακολούθησαν ατομικό στο γήπεδο. Ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ ο Γιώργος Γιακουμάκης δούλεψε ατομικά στο γυμναστήριο μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε. Τέλος ο Ντέγιαν Λόβρεν έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης.

Το Σάββατο (01.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει οδικώς για τις Σέρρες».