Η ΑΕΚ έχει βρει κώδικα για deal με τον 21χρονο Ιβοριανό επιθετικό, ψάχνει τη φόρμουλα συμφωνίας με την Τσέλσι, ενώ πάντα δουλεύει παράλληλα αξιόλογη περίπτωση φορ.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές για να ολοκληρώσει την απόκτηση του φορ, με την Ένωση να είναι σε ανοικτή γραμμή για τον Νταβίντ Ντατρό Φοφανά της Τσέλσι, αλλά να δουλεύει παράλληλα ακόμα μια αξιόλογη περίπτωση επιθετικού.

Όπως διαβάσατε στο πρωινό ρεπορτάζ, η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει επαφές για τον 21χρονο Ιβοριανό επιθετικό της Τσέλσι, αναμένοντας την απάντησή του, προκειμένου στη συνέχεια να προσπαθήσει να βρει φόρμουλα συμφωνίας και με τους «Μπλε».

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Φοφανά είναι θετικός στην προοπτική της ΑΕΚ. Οι κιτρινόμαυροι έχουν βρει κώδικα για deal με τον παίκτη και πλέον μένει να φανεί αν μπορούν να βρουν πεδίο συμφωνίας και με το αγγλικό κλαμπ.

Οι «Μπλε» από την πλευρά τους δεν φαίνονται διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον Φοφανά ως δανεικό με οψιόν αγοράς. Τη δεδομένη στιγμή επιθυμούν πώλησή του και μένει να φανεί μέσα από τις επαφές που συνεχίζονται ποια θα είναι η κατάληξή τους.

Βεβαίως, την ίδια στιγμή, όπως τονίσαμε παραπάνω, η ΑΕΚ παράλληλα με τον Φοφανά δουλεύει ακόμα μια περίπτωση ενός αξιόλογου φορ και «τρέχει» και αυτή την υπόθεση προκειμένου να είναι έτοιμη ανάλογα με το πως θα εξελιχθεί και το θέμα του Φοφανά.

Το Who is who του Φοφανά