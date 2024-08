Κρίσιμη μέρα για την απόκτηση φορ στην ΑΕΚ, η οποία περιμένει την απάντηση του 21χρονου Ιβοριανού επιθετικού της Τσέλσι για να βρει στη συνέχεια φόρμουλα συμφωνίας με τους «Μπλε» εφόσον αυτή είναι θετική.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές για την απόκτηση επιθετικού. Η μέρα που διανύουμε είναι κρίσιμη στις συζητήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη με την Ένωση να παλεύει την περίπτωση του Νταβίντ Ντατρό Φοφανά της Τσέλσι, από τον οποίο περιμένει την απάντησή του.

Ο 21χρονος Ιβοριανός επιθετικός δεν παραχωρήθηκε τελικά σε αγγλική ομάδα παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρχε προς το πρόσωπό του στη χθεσινή τελευταία μέρα των μεταγραφών στο Νησί και όπως έγραψε το πρωί Άγγλος ρεπόρτερ εξετάζει πλέον προτάσεις και από άλλες χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Η ΑΕΚ είχε εξετάσει και νωρίτερα μέσα στη μεταγραφική περίοδο που διανύουμε την περίπτωσή του και πλέον ασχολείται εκ νέου καθώς ο Φοφανά αποτελεί μία από τις επιλογές που δουλεύουν οι κιτρινόμαυροι αυτή τη στιγμή για τη θέση του επιθετικού.

Για την ακρίβεια η ΑΕΚ περιμένει τη θετική απάντηση του Φοφανά μέσα στις επόμενες ώρες. Αν αυτό συμβεί, έπειτα θα φανεί η φόρμουλα συμφωνίας με την Τσέλσι. Αν δηλαδή προκύψει αγορά ή δανεισμός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Το Who is who του Φοφανά

Η Μόλντε απέκτησε τον Φοφανά τον Φεβρουάριο του 2021 από την Αμπιτζάν Σίτι και δύο χρόνια αργότερα τον πούλησε με καλά λεφτά στην Τσέλσι, η οποία δαπάνησε 12 εκατ. ευρώ για την αγορά του υπογράφοντας συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2029.

Το καλοκαίρι του 2023 ο Φοφανά παραχωρήθηκε δανεικός στην Ουνιόν Βεροlίνου, στην οποία παρέμεινε για ένα εξάμηνο, συνεχίζοντας έπειτα ως δανεικός στην Μπέρνλι μέχρι το τέλος της σεζόν που μας πέρασε.

Με την Μπέρνλι είχε 15 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και μία ασίστ. Στην Ουνιόν είχε 17 εμφανίσεις με δύο συμμετοχές και μία ασίστ, ενώ στη Μόλντε πριν κάνει το μεγάλο βήμα στην Τσέλσι είχε συνολικά 65 συμμετοχές, 24 γκολ και δέκα ασίστ. Με την πρώτη ομάδα της Τσέλσι μετράει μέχρι σήμερα τέσσερις εμφανίσεις, ενώ έχει καταγράψει και τρεις συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Ακτής του Ελεφαντοστού.