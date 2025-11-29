Η ΑΕΚ μοιράστηκε με τους φιλάθλους της στιγμιότυπα από τη νίκη στο Conference League με τη Φιορεντίνα που δεν έδειξαν οι κάμερες.

Η ΑΕΚ πέτυχε μία τεράστια νίκη στην έδρα της Φιορεντίνα, την πρώτη της ιστορίας της σε ιταλικό έδαφος, κι έκανε ένα σημαντικό βήμα πρόκρισης στη φάση των νοκ-άουτ του UEFA Conference League.

Χιλιάδες οπαδοί της Ένωσης βρέθηκαν στο «Αρτέμιο Φράνκι» δημιουργώντας μία εξαιρετική ατμόσφαιρα για τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του.

Η κάμερα του AEK TV κατέγραψε τα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από το σπουδαίο «διπλό» στη Φλωρεντία.

Δείτε το βίντεο των Κιτρινόμαυρων



