ΑΕΚ: Η παρακάμερα από το «διπλό» απέναντι στη Φιορεντίνα

aek_fiorentina

Η ΑΕΚ μοιράστηκε με τους φιλάθλους της στιγμιότυπα από τη νίκη στο Conference League με τη Φιορεντίνα που δεν έδειξαν οι κάμερες.

Η ΑΕΚ πέτυχε μία τεράστια νίκη στην έδρα της Φιορεντίνα, την πρώτη της ιστορίας της σε ιταλικό έδαφος, κι έκανε ένα σημαντικό βήμα πρόκρισης στη φάση των νοκ-άουτ του UEFA Conference League.

Χιλιάδες οπαδοί της Ένωσης βρέθηκαν στο «Αρτέμιο Φράνκι» δημιουργώντας μία εξαιρετική ατμόσφαιρα για τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του.

Η κάμερα του AEK TV κατέγραψε τα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από το σπουδαίο «διπλό» στη Φλωρεντία.

Δείτε το βίντεο των Κιτρινόμαυρων


@Photo credits: eurokinissi, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
     

