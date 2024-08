Στη Λυών για έναν χρόνο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γουίλφριντ Ζαχά που απασχόλησε και τον Ολυμπιακό, καθώς ο Άγγλος θα παραχωρηθεί ως δανεικός από την Γαλατάσαραϊ για έναν χρόνο.

Ο Γουίλφριντ Ζαχά, ο οποίος απασχόλησε τον Ολυμπιακό την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, βρίσκεται ήδη στη Γαλλία προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη Λυών, σύμφωνα με το «Sky Sports».

Ο 31χρονος Άγγλος εξτρέμ θα παραχωρηθεί στον γαλλικό σύλλογο από τη Γαλατάσαραϊ υπό τη μορφή μονοετούς δανεισμού, μόλις μία σεζόν μετά τη μεταγραφή του στην τουρκική ομάδα.

Wilfried Zaha is understood to be in France to have a medical with Lyon 👀



There is a deal being finalised to sign him from Galatasaray on a season-long loan ✍ pic.twitter.com/INutDl950j