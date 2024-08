Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχαιρέτησε τον Φακούντο Πελίστρι και τού ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός πυροδότησε κι επίσημα τη... βόμβα «Φακούντο Πελίστρι» και έντυσε στα «πράσινα» τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό από την Ουρουγουάη.

Από την πλευρά της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχαιρέτησε τον 22χρονο και τού ευχήθηκε τα καλύτερα όσον αφορά στην πορεία του στην Ελλάδα και το «τριφύλλι».

A creative spark with a tireless work rate.



Wishing you all the best with your move, @FPellistri07 🫶#MUFC