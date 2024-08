Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Γουότφορντ για τον δανεισμό του Καμπέσας, αφού τον ανακοίνωσε η αγγλική ομάδα.

Η προσθήκη του Χόρχε Καμπέσας Ουρτάδο για την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον αρχικά, πήρε επίσημη μορφή, αφού μπορεί ο «δικέφαλος του βορρά» να μην έχει ανακοινώσει ακόμη την ολοκλήρωση της μεταγραφής, όμως το έκανε η Γουότφορντ από την οποία έρχεται ως δανεικός ο ποδοσφαιριστής επισημαίνοντας μάλιστα πως θα υπάρχει και οψιόν αγοράς στην συμφωνία.

Ο 20χρονος επιθετικός από την Κολομβία, που πήγε στην αγγλική ομάδα τον Γενάρη του 2023 από την Ρεάλ Καρταγένα της πατρίδας του, βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη και σύντομα θα ενταχθεί στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ για να ξεκινήσει προπονήσεις.

Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε τέσσερις συμμετοχές, μία με την φανέλα των «σφηκών» στο Κύπελλο Αγγλίας και τρεις με της Τζίλιγχαμ όπου πήγε δανεικός για λίγους μήνες στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Η ανακοίνωση της Γουότφορντ:

ℹ️ Jorge Hurtado has agreed to sign for PAOK on loan, with the Greek club holding an option to purchase.



Best of luck, Jorge! 💛