Superleague, η βαθμολογία: Μαζί στην κορυφή ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, αλλά με το βλέμμα στη Λεωφόρο!

Μετά τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχασε το απόλυτο των νικών στη Superleague με την ισοπαλία στη Λάρισα. Οι Δικέφαλοι... συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας εν αναμονή του ντέρμπι της Λεωφόρου.

Το βράδυ του Σαββάτου ήταν ο Παναιτωλικός που έβαλε... stop στο απόλυτο νικών του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και το απόγευμα της Κυριακής κάτι ανάλογο έκανε η AΕΛ Νovibet που με το 1-1 έκοψε από την ΑΕΚ τους πρώτους βαθμούς της στη σεζόν. Η Ενωση προηγήθηκε με τον Μάνταλο, είδε ακόμη δύο φορές τη μπάλα στα δίχτυα του Μελίσσα αλλά τα γκολ ακυρώθηκαν για χέρι σε Πινέδα και Μάνταλο και τελικά δεν απέφυγε το... μοιραίο. Από ένα κόρνερ των γηπεδούχων άμυνα και Στρακόσια έχασαν τη φάση και με κοντινή κεφαλιά ο Τσάκλα ισοφάρισε για την AΕΛ Novibet.

Η ΑΕΚ συνεχίζει να μοιράζεται την κορυφή με τον ΠΑΟΚ, αλλά πλέον όλο το ενδιαφέρον πάει στο ντέρμπι της Λεωφόρου και στο τι θα κάνει ο Ολυμπιακός που είναι επίσης η ομάδα που έχει το «3 στα 3» στην αρχή του πρωταθλήματος!

Τα αποτελέσματα της 4η αγωνιστικής

Κηφισιά - Άρης 0-1

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 1-1

Βόλος - Αστέρας AKTOR 2-1

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 0-0

ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ 1-1

Λεβαδειακός - ΟΦΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 21.00

Η βαθμολογία (4η αγωνιστική)

ΑΕΚ 10 ΠΑΟΚ 10 Ολυμπιακός 9 Άρης 9 Βόλος 6 Ατρόμητος 4 Λεβαδειακός 4 Κηφισιά 4 Παναιτωλικός 4 ΟΦΗ 3 ΑΕΛ Novibet 3 Παναθηναϊκός 1 Αστέρας AKTOR 1 Πανσερραϊκός 1

*Ένα ματς λιγότερο έχουν Ολυμπιακός και Λεβαδειακός

**Δυο ματς λιγότερα έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00

Άρης - Πανσερραϊκός 20:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 17:00

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου